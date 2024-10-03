Здають нерви: топова тенісистка жбурнула ракетку під час матчу проти Стародубцевої

Сьогодні, 3 жовтня, у межах чвертьфіналу турніру з тенісу WTA 1000 у Пекіні зустрілися Юлія Стародубцева та шоста ракетка світу Коко Гофф.

У першому сеті в американки мало що виходило, тому українська спортсменка впевнено брала гейм за геймом. У якийсь момент у Гофф не витримали нерви, через що вона жбурнула ракетку на корт.

Зазначимо, Стародубцева зуміла дотиснути суперницю у першому сеті, вигравши з рахунком 6:2.

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У разі перемоги над шостою ракеткою світу Юлія зіграє у півфіналі проти іспанки Паули Бадоси, що займає 19-ту позицію у рейтингу.