Кривдниця Стародубцевої виграла престижний турнір у Пекіні

Відбувся фінальний матч хардового турніру WTA 1000 у Пекіні (Китай). В поєдинку за титул шоста ракетка світу Коко Гофф зі США переграла чеську тенісистку Кароліну Мухову (49).

Матч, який тривав 1 годину 17 хвилин, завершився з рахунком 6:1, 6:3.

Гофф подала 6 ейсів і припустилась 5 подвійних помилок. Мухова двічі подала навиліт, у неї було три подвійних. Американка реалізувала 5 з 9 брейкпойнтів, у суперниці лише 1 з 4.

Це була третя зустріч тенісисток, Коко поки що не програла жодного сету.

Перемога принесла Гофф 1,000 рейтингових очок і 1,100,000 доларів призових. Мухова заробила 650 рейтингових очок і $585,000 призових.

З наступного тижня Гофф буде четвертою ракеткою світу, Мухова повернеться до Топ-30

WTA 1000 – China Open

Пекін, Китай, Хард

Призовий фонд – $13,140,000

Фінал, 6 жовтня

Коко Гофф (США) – Кароліна Мухова (Чехія) 6:1, 6:3

Рік тому Гофф перемогла Мухову у фіналі в Цинциннаті і завоювала перший титул WTA 1000 у своїй кар'єрі.

На шляху до титулу Коко переграла в 1/4 фіналу українку Юлію Стародубцеву. Мухова на фінальних стадіях виявилась сильнішою за другу ракетку світу Арину Сабалєнку і китаянку Чжен Ціньвень (7).

Коко повторила успіх Серени Вільямс, яка перемагала у столиці Китаю в 2004 та 2013 роках, ставши лише другою американкою, яка виграла титул у Пекіні.