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Може зіграти проти Стародубцевої: визначилась перша півфіналістка турніру в Пекіні

Андрій Яросименко — 3 жовтня, 12:55
Може зіграти проти Стародубцевої: визначилась перша півфіналістка турніру в Пекіні
Паула Бадоса
Getty images

Іспанська тенісистка Паула Бадоса (19) перемогла представницю Китаю Шуай Чжан (595) у чвертьфіналі хардового турніру WTA 1000 у Пекіні, Китай.

Матч тривав 1 годину 25 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 7:6 (4)

Бадоса 10 раз подала навиліт (0 ейсів у суперниці) допустилася 5 подвійних помилок (4 у китаянки) та використала 4 з 5 брейкпойнтів (1 з 2 у Чжан).

WTA 1000 – China Open
Пекін, Китай, Хард
Призовий фонд – $13,140,000
Чвертьфінал, 3 жовтня

Паула Бадоса (Іспанія) – Шуай Чжан (Китай) 6:1, 7:6 (4)

Зазначимо, що у півфіналі іспанка зійдеться у поєдинку з переможницею Юлія Стародубцева – Коко Гофф. Їхній поєдинок відбудеться сьогодні, 3 жовтня о 13:00 за київським часом. Уродженка Каховки вперше грає в основній сітці турніру категорії WTA 1000. Вона пробилась в основу тисячника через кваліфікацію.

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China Open

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