Стародобуцева здолала Чан та кваліфікувалася на турнір у Пекіні
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (115) здобула перемогу над представницею Південної Кореї Су Чжен Чан (230) у фіналі кваліфікації турніру WTA 1000 у столиці Китаю, Пекіні.
Поєдинок на хардовому покритті тривав 1 годину 10 хвилин і завершився з рахунком 6:0, 6:2. Українка не виконала жодної подачі навиліт, припустилася однієї подвійної помилки та реалізувала 7 з 10 брейкпойнтів.
Для 24-річної українки – це перший у кар'єрі вихід до основної сітки турніру категорії WTA 1000. Її суперниця визначиться пізніше. Зазначимо, що матчі першого кола стартуватимуть завтра, 25 вересня.
Юлія Стародубцева (Україна) – Су Чжен Чан (Південна Корея) 6:0, 6:2
Раніше повідомлялося, що перша ракетка світу Іга Швьонтек пропустить змагання в столиці Китаю. 23-річна тенісистка у 2023 році стала переможницею цього турніру. Також додамо, що у Пекіні зіграє Леся Цуренко, яка потрапила напряму в основну сітку турніру після того, як зі змагань знялася Каролін Гарсія.
Крім Цуренко, Україну в основній сітці тисячника представлять Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.