Стародобуцева здолала Чан та кваліфікувалася на турнір у Пекіні

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (115) здобула перемогу над представницею Південної Кореї Су Чжен Чан (230) у фіналі кваліфікації турніру WTA 1000 у столиці Китаю, Пекіні.

Поєдинок на хардовому покритті тривав 1 годину 10 хвилин і завершився з рахунком 6:0, 6:2. Українка не виконала жодної подачі навиліт, припустилася однієї подвійної помилки та реалізувала 7 з 10 брейкпойнтів.

Для 24-річної українки – це перший у кар'єрі вихід до основної сітки турніру категорії WTA 1000. Її суперниця визначиться пізніше. Зазначимо, що матчі першого кола стартуватимуть завтра, 25 вересня.

WTA 1000 – China Open

Пекін, Китай, Хард

Призовий фонд – $13,140,000

Кваліфікація, фінал

Юлія Стародубцева (Україна) – Су Чжен Чан (Південна Корея) 6:0, 6:2