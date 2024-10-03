Стародубцева дала бій, але програла Гофф у чвертьфіналі турніру в Пекіні

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (115) поступилася шостій ракетці світу Коко Гофф у чвертьфіналі хардового турніру WTA 1000 у Пекіні, Китай.

Матч завершився з рахунком 6:2, 2:6, 2:6.

WTA 1000 – China Open

Пекін, Китай, Хард

Призовий фонд – $13,140,000

Чвертьфінал, 3 жовтня

Юлія Стародубцева (Україна) – Коко Гофф (США) 6:2, 2:6, 2:6

Уродженка Каховки вперше грала в основній сітці турніру категорії WTA 1000. Вона пробилась в основу тисячника через кваліфікацію.

Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу українка спочатку здобула перемогу над представницею Південної Кореї Су Чжен Чан у фіналі кваліфікації, у першому колі тріумфувала над представницею Німеччини Лаурою Зігемунд, у другому колі обіграла чешку Катеріну Сінякову.

Третє коло також було переможним для Стародубцевої, вона впевнено перемогла представницю Вірменії Еліну Аванесян, а в четвертому колі здолала "нейтральну" спортсменку з Росії Анну Калінскую.

Ці перемоги гарантували 24-річній українці вперше за кар'єру увійти до сотні рейтингу WTA.