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Стародубцева дала бій, але програла Гофф у чвертьфіналі турніру в Пекіні

Олексій Мурзак — 3 жовтня, 15:00
Стародубцева дала бій, але програла Гофф у чвертьфіналі турніру в Пекіні
Юлія Стародубцева
WTA

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (115) поступилася шостій ракетці світу Коко Гофф у чвертьфіналі хардового турніру WTA 1000 у Пекіні, Китай.

Матч завершився з рахунком 6:2, 2:6, 2:6.

WTA 1000 – China Open
Пекін, Китай, Хард
Призовий фонд – $13,140,000
Чвертьфінал, 3 жовтня

Юлія Стародубцева (Україна) – Коко Гофф (США) 6:2, 2:6, 2:6

Уродженка Каховки вперше грала в основній сітці турніру категорії WTA 1000. Вона пробилась в основу тисячника через кваліфікацію.

Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу українка спочатку здобула перемогу над представницею Південної Кореї Су Чжен Чан у фіналі кваліфікації, у першому колі тріумфувала над представницею Німеччини Лаурою Зігемунд, у другому колі обіграла чешку Катеріну Сінякову.

Третє коло також було переможним для Стародубцевої, вона впевнено перемогла представницю Вірменії Еліну Аванесян, а в четвертому колі здолала "нейтральну" спортсменку з Росії Анну Калінскую.

Ці перемоги гарантували 24-річній українці вперше за кар'єру увійти до сотні рейтингу WTA.

China Open WTA Юлія Стародубцева Коко Гофф WTA 1000

China Open

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