Костюк продовжує боротьбу: на Вімблдоні визначилися всі півфіналістки

На Вімблдоні визначилися всі півфіналістки в жіночому одиночному розряді. Ними стали: Марта Костюк (13), Лінда Носкова (12), Коко Гофф (7, США) та Кароліна Мухова (9, Чехія).

Костюк у чвертьфінальному поєдинку не залишила шансів фіналістці Вімблдона-2024, італійці Жасмін Паоліні (17) – 6:3, 6:2.

Суперницею українки по півфіналу стала Носкова, яка перемогла бельгійку Елізе Мертенс (27) із рахунком 6:3, 7:5. Марта і Лінда зустрічалися між собою трохи більше двох місяців тому у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Мадриді. Тоді сильнішою була Костюк, яка зрештою здобула трофей.

Гофф у вольовому стилі у чвертьфіналі обіграла співвітчизницю Джессіку Пегулу (4) – 4:6, 6:3, 6:3. У півфіналі вона зустрінеться з Муховою, яка впоралася з японкою Наомі Осакою (15) з рахунком 7:6(4), 6:4. З семи попередніх очних поєдинків 6 разів перемагала Гофф. Правда, останній матч у Штутгарті в квітні залишився за Муховою.

Цікаво, що для всіх чотирьох тенісисток півфінал Вімблдони стане дебютним у кар'єрі.

Півфінальні пари жінок на Вімблдоні

Марта Костюк (Україна) – Лінда Носкова (Чехія)

– Лінда Носкова (Чехія) Коко Гофф (США) – Кароліна Мухова (Чехія)

Поєдинки відбудуться 9 липня. Матч Костюк розпочнеться орієнтовно о 17:00 за київським часом після закінчення іншого півфіналу.

Нагадаємо, на старті Вімблдона Костюк перемогла аргентинку Надю Подороску (574), у другому раунді змагань дотиснула "нейтральну" Анну Блінкову (114), у третьому колі впоралася з американкою Еммою Наварро (26), а в 1/8 фіналу обіграла іншу американку Ешлін Крюгер (102).