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Костюк – Паоліні: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Вімблдона

Денис Шаховець — 7 липня 2026, 15:51
Костюк – Паоліні: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Вімблдона
Марта Костюк
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У середу, 8 липня, українська тенісистка Марта Костюк зіграє у чвертьфіналі Вімблдону-2026. Суперницею українки стане італійка Жасмін Паоліні.

Матч Марта Костюк – Жасмін Паоліні розпочнеться не раніше 15:00 за київським часом.

Пряму трансляцію поєдинку можна буде переглянути на платформах Суспільне Спорт. Також за перебігом матчу можна стежити у плеєрі на "Чемпіоні".

Плеєр із трансляцією буде додано перед початком матчу.

Для Костюк це дебютний чвертьфінал Вімблдону в кар'єрі. У попередньому раунді українка обіграла американку Ешлін Крюгер у двох сетах – 6:4, 6:4.

Паоліні вийшла до чвертьфіналу після перемоги над представницею Філіппін Александрою Еалою – 6:4, 4:6, 6:3. Італійка є фіналісткою Вімблдону-2024.

Костюк і Паоліні раніше тричі зустрічалися на рівні WTA. Перевага в очних матчах на боці італійки – 2:1. Водночас усі попередні поєдинки між тенісистками відбувалися на хардовому покритті.

Переможниця матчу Костюк – Паоліні вийде до півфіналу Вімблдону.

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