Найкраща тенісистка Чехії стала другою півфіналісткою Вімблдона

Чеська тенісистка Кароліна Мухова (9) стала другою півфіналісткою Вімблдона, обігравши у чвертьфінальному поєдинку японку Наомі Осаку (15).

Матч тривав 1 годину 42 хвилини і завершився з рахунком 7:6(4), 6:4.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Чвертьфінал, 7 липня Кароліна Мухова (Чехія) – Наомі Осака (Японія) 7:6(4), 6:4

Суперниці зустрічалися ввосьме, кожна має по 4 перемоги. Зазначимо, в обох матчах на траві протягом останніх 10 днів чешка була сильнішою.

У півфіналі змагань Мухова зіграє з американкою Коко Гофф (7).

Кароліна стала четвертою представницею Чехії в історії, яка дісталася до півфіналів на всіх турнірах Grand Slam.

Нагадаємо, що 8 липня українка Марта Костюк (13) зіграє чвертьфінальний поєдинок проти італійки Жасмін Паоліні (17). З анонсом матчу можна ознайомитися на сайті Чемпіон.