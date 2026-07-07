Найкраща тенісистка Чехії стала другою півфіналісткою Вімблдона
Чеська тенісистка Кароліна Мухова (9) стала другою півфіналісткою Вімблдона, обігравши у чвертьфінальному поєдинку японку Наомі Осаку (15).
Матч тривав 1 годину 42 хвилини і завершився з рахунком 7:6(4), 6:4.
Кароліна Мухова (Чехія) – Наомі Осака (Японія) 7:6(4), 6:4
Суперниці зустрічалися ввосьме, кожна має по 4 перемоги. Зазначимо, в обох матчах на траві протягом останніх 10 днів чешка була сильнішою.
У півфіналі змагань Мухова зіграє з американкою Коко Гофф (7).
Кароліна стала четвертою представницею Чехії в історії, яка дісталася до півфіналів на всіх турнірах Grand Slam.
Нагадаємо, що 8 липня українка Марта Костюк (13) зіграє чвертьфінальний поєдинок проти італійки Жасмін Паоліні (17). З анонсом матчу можна ознайомитися на сайті Чемпіон.