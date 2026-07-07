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Найкраща тенісистка Чехії стала другою півфіналісткою Вімблдона

Станіслав Матусевич — 7 липня 2026, 20:13
Найкраща тенісистка Чехії стала другою півфіналісткою Вімблдона
Кароліна Мухова
Getty images

Чеська тенісистка Кароліна Мухова (9) стала другою півфіналісткою Вімблдона, обігравши у чвертьфінальному поєдинку японку Наомі Осаку (15).

Матч тривав 1 годину 42 хвилини і завершився з рахунком 7:6(4), 6:4.

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Чвертьфінал, 7 липня

Кароліна Мухова (Чехія) – Наомі Осака (Японія) 7:6(4), 6:4

Суперниці зустрічалися ввосьме, кожна має по 4 перемоги. Зазначимо, в обох матчах на траві протягом останніх 10 днів чешка була сильнішою.

У півфіналі змагань Мухова зіграє з американкою Коко Гофф (7).

Кароліна стала четвертою представницею Чехії в історії, яка дісталася до півфіналів на всіх турнірах Grand Slam.

Нагадаємо, що 8 липня українка Марта Костюк (13) зіграє чвертьфінальний поєдинок проти італійки Жасмін Паоліні (17). З анонсом матчу можна ознайомитися на сайті Чемпіон.

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Вімблдон Наомі Осака Кароліна Мухова

Кароліна Мухова

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