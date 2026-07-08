Потрібно залишатися агресивною: тренерка Костюк – про матч українки у чвертьфіналі Вімблдона

Сандра Заневська поділилась очікуваннями від матчу Марти Костюк проти Жасмін Паоліні у чвертьфіналі Вімблдона.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Тренерка української тенісистки вважає, що киянка в цій грі повинна зосередитися на своїх сильних сторонах, а не фокусуватись на суперниці.

"Так, вони грали тричі. Один раз, коли я вже працювала з нею – це було на самому початку нашої співпраці. Але ми не збираємося надто зосереджуватися на Жасмін. Ми більше будемо звертати увагу на Марту й на те, як вона може створити проблеми суперниці. Їй потрібно залишатися агресивною, контролювати розіграші, бути зосередженою тут і зараз та отримувати задоволення від гри. Адже саме те, що вона почала насолоджуватися суперництвом, зіграло величезну роль на ґрунті, а тепер і тут, на траві. Вона дійсно чудово проводить час, і ми сподіваємося, що так буде й надалі", — сказала Заневська.

Зазначимо, що Костюк вперше у своїй кар'єрі пробилася до чвертьфіналу трав'яного "мейджора". На попередній стадії турніру вона здолала Ешлін Крюгер.

Матч проти Паоліні відбудеться 8 липня. Він має розпочатися о 15:00 за київським часом.