Визначилася перша півфіналістка Вімблдона-2026

Американська тенісистка Коко Гофф (7) стала першою півфіналісткою Вімблдону-2026 у жіночому одиночному розряді.

У чвертьфіналі вона в трьох сетах здобула вольову перемогу над своєю співвітчизницею та четвертою ракеткою світу, Джессікою Пегулою. Матч тривав 1 годину та 48 хвилин.

Wimbledon – Grand Slam

Лондон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £26,736,000

1/4 фіналу, 7 липня

Джессіка Пегула (США, 4) – Коко Гофф (США, 7) – 6:4, 3:6, 3:6

У півфіналі Гофф зіграє з переможцем матчу між Наомі Оскаою (14) та Кароліною Муховою (9), який також відбудеться 7 липня.

Ще два півфінали відбудуться в середу, 8 липня. У цей день заплановані матчі Лінда Носкова (12) – Елізе Мертенс (27), а також протистояння між Українкою Мартою Костюк та італійською Жасмін Паоліні.

Матч Костюк – Паоліні розпочнеться о 15:30 за Києвом на Центральному корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету. Для українки це перший у кар'єрі чвертьфінал на Вімблдоні.