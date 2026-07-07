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Визначилася перша півфіналістка Вімблдона-2026

Олег Дідух — 7 липня 2026, 17:40
Визначилася перша півфіналістка Вімблдона-2026
Коко Гофф
Getty Images

Американська тенісистка Коко Гофф (7) стала першою півфіналісткою Вімблдону-2026 у жіночому одиночному розряді.

У чвертьфіналі вона в трьох сетах здобула вольову перемогу над своєю співвітчизницею та четвертою ракеткою світу, Джессікою Пегулою. Матч тривав 1 годину та 48 хвилин.

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1/4 фіналу, 7 липня

Джессіка Пегула (США, 4) – Коко Гофф (США, 7) – 6:4, 3:6, 3:6

У півфіналі Гофф зіграє з переможцем матчу між Наомі Оскаою (14) та Кароліною Муховою (9), який також відбудеться 7 липня.

Ще два півфінали відбудуться в середу, 8 липня. У цей день заплановані матчі Лінда Носкова (12) – Елізе Мертенс (27), а також протистояння між Українкою Мартою Костюк та італійською Жасмін Паоліні.

Матч Костюк – Паоліні розпочнеться о 15:30 за Києвом на Центральному корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету. Для українки це перший у кар'єрі чвертьфінал на Вімблдоні.

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Вімблдон Джессіка Пегула Коко Гофф

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