Костюк: Я просто виходила отримати задоволення від гри

Українська тенісистка Марта Костюк (13) поділилася враженнями від матчу чвертьфіналу Вімблдону-2026 проти Жасмін Паоліні (17).

"Я вперше граю на цьому неймовірному Центральному корті. Не мала жодних планів на сьогоднішній матч, я виходила просто отримати задоволення від гри. Завтра мені доведеться грати в півфіналі. Два дні поспіль – це непросто, я намагатимуся максимально відновитися.

Моя тренерка привела мене на Центральний корт вчора, щоби я підготувалася до цієї атмосфери, цього масштабу. Я була тут як глядачка 9 років тому, дивилася матч Роджера Федерера. Тепер я повернулася як гравець", – заявила українка у післяматчевому інтерв'ю на корті.