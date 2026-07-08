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Костюк: Я просто виходила отримати задоволення від гри

Олег Дідух — 8 липня 2026, 17:12
Костюк: Я просто виходила отримати задоволення від гри
Марта Костюк
Getty Images

Українська тенісистка Марта Костюк (13) поділилася враженнями від матчу чвертьфіналу Вімблдону-2026 проти Жасмін Паоліні (17).

"Я вперше граю на цьому неймовірному Центральному корті. Не мала жодних планів на сьогоднішній матч, я виходила просто отримати задоволення від гри. Завтра мені доведеться грати в півфіналі. Два дні поспіль – це непросто, я намагатимуся максимально відновитися.

Моя тренерка привела мене на Центральний корт вчора, щоби я підготувалася до цієї атмосфери, цього масштабу. Я була тут як глядачка 9 років тому, дивилася матч Роджера Федерера. Тепер я повернулася як гравець", – заявила українка у післяматчевому інтерв'ю на корті.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Вімблдону-2026 Костюк обіграла Паоліні 6:3, 6:2 і вперше в кар'єрі вийшла у півфінал трав'яного мейджора. У четвер, 9 липня, на неї чекатиме матч проти дев'ятої сіяної Лінди Носкової.

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Вімблдон Марта Костюк Жасмін Паоліні

Марта Костюк

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