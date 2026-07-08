Костюк: Я просто виходила отримати задоволення від гри
Українська тенісистка Марта Костюк (13) поділилася враженнями від матчу чвертьфіналу Вімблдону-2026 проти Жасмін Паоліні (17).
"Я вперше граю на цьому неймовірному Центральному корті. Не мала жодних планів на сьогоднішній матч, я виходила просто отримати задоволення від гри. Завтра мені доведеться грати в півфіналі. Два дні поспіль – це непросто, я намагатимуся максимально відновитися.
Моя тренерка привела мене на Центральний корт вчора, щоби я підготувалася до цієї атмосфери, цього масштабу. Я була тут як глядачка 9 років тому, дивилася матч Роджера Федерера. Тепер я повернулася як гравець", – заявила українка у післяматчевому інтерв'ю на корті.
Нагадаємо, у чвертьфіналі Вімблдону-2026 Костюк обіграла Паоліні 6:3, 6:2 і вперше в кар'єрі вийшла у півфінал трав'яного мейджора. У четвер, 9 липня, на неї чекатиме матч проти дев'ятої сіяної Лінди Носкової.