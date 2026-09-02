Олійникова отримала суперницю у другому колі US Open-2026

Александра Еала (18) пройшла перше коло US Open-2026, перегравши американку Мері Стояну (122).

Матч тривав 1 годину 19 хвилин та закінчився з рахунком 1:6, 2:6 на користь філіппінської тенісистки.

18-та ракетка світу легко "закрила" суперницю у двох сетах, віддавши їй лише три гейми.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Перше коло, 2 вересня

Мері Стояна (США) – Александра Еала (Філіппіни) 1:6, 2:6

Цікаво, що за увесь поєдинок жодна зі спортсменок навіть одного разу не подала навиліт.

Еала вдруге поспіль у двох партіях перемогла представницю США. У другому колі філіппінка зустрінеться з українкою Олександрою Олійниковою, яка на старті вибила володарку вайлд-кард зі США Різ Брантмаєр.

Відзначимо, що у минулому Олійникова та Еала вже ділили один корт. Це було в 1/16 фіналу турнірної серії WTA у французькому Страсбурзі. У тій грі українська тенісистка вирвала перемогу у трьох сетах – 3:6, 7:5, 6:3.

Їх нова зустріч відбудеться 3 вересня орієнтовно о 18:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що на US Open-2026 успішно стартували ще три українки – Еліна Світоліна, Марта Костюк і Юлія Стародубцева, тоді як Даяна Ястремська (113), Ангеліна Калініна, та Дар'я Снігур свої матчі першого раунду програли.