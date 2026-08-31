Калініна слідом за Ястремською програла кваліфаєрці у першому колі US Open

Ангеліна Калініна (51) не зуміла подолати перше коло US Open, поступившись переможниці кваліфікації японці Хімено Сакацуме (144).

Гра тривала 1 годину 23 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 3:6.

Поєдинок розпочався з брейку від українки, однак надалі відчутну перевагу Сакацуме, яка пройшла до другого кола.

За поєдинок Калініна не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 1 брейк. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 3 помилки на подачі та 4 брейки.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Перше коло, 31 серпня

Ангеліна Калініна (Україна) – Хімено Сакацуме (Японія) 3:6, 3:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Найкращим результатом на Відкритій першості США для Калініної залишається друге коло, до якого Ангеліна доходила чотири рази.

Нагадаємо, що напередодні на US Open успішно стартували українки Еліна Світоліна (9) і Марта Костюк (11), натомість Даяна Ястремська (113) поступилася іншій переможниці кваліфікації, італійці Лукреції Стефаніні (119).