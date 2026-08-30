Ястремська не зуміла підтримати почин Костюк і вилетіла в першому колі US Open

Даяна Ястремська (113) завершила боротьбу на US Open-2026, поступившись кваліфаєрці з Італії Лукреції Стефаніні (119).

Гра тривала 2 години 14 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:4, 1:6.

У вирішальній партії Ястремська взяла свою стартову подачу і мала брейк-пойнт у геймі суперниці. Реалізувати його не вдалося, і після цього гра в українки остаточно розклеїлася.

За поєдинок Ястремська 4 рази подала навиліт, зробила 9 подвійних помилок та 2 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 5 брейків.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Перше коло, 30 серпня

Даяна Ястремська (Україна) – Лукреція Стефаніні (Італія) 3:6, 6:4, 1:6

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Стефаніні зіграє проти своєї співітчизниці Жасмін Паоліні (21).

Найкращим результатом Ястремської на US Open є вихід до третього кола у 2019 році.

З двох українок, які зіграли стартові матчі американського мейджору, перемогти вдалося тільки Марті Костюк (11).

Еліна Світоліна (9) свій поєдинок проти аргентинки Солани Сьєрри проведе в ніч на 31 серпня за київським часом.