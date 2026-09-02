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Визначилася суперниця Стародубцевої у другому колі US Open

Станіслав Матусевич — 2 вересня 2026, 00:11
Визначилася суперниця Стародубцевої у другому колі US Open
Марія Саккарі
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Грецька тенісистка Марія Саккарі (35) стала суперницею Юлії Стародубцевої (58) у другому колі US Open. Саккарі здійснила потужний камбек у стартовому матчі проти американки Робін Монтгомері (187).

Гра тривала 2 години 14 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 7:5, 6:2.

Саккарі програла перший сеті поступалася у другому – 0:4, однак зуміла змінити хід подій на корті й вирвати перемогу.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Перше коло, 1 вересня

Марія Саккарі (Греція) – Робін Монтгомері (США) 2:6, 7:5, 6:2

Стародубцева і Саккарі раніше не зустрічалися.

Юлія у своєму поєдинку першого кола не залишила шансів німкені Еллі Зайдель (123).

Нагадаємо, що на US Open успішно стартували українки Еліна Світоліна (9) і Марта Костюк (11), натомість Даяна Ястремська (113), Ангеліна Калініна (51) та Дар'я Снігур (45) свої стартові матчі програли.

В ніч на 2 вересня свій стартовий матч проводить Олександра Олійникова (46).

US Open Марія Саккарі Юлія Стародубцева

Марія Саккарі

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