Сім українок отримали перших суперниць у парному розряді US Open

Марта Костюк (передній план) та Єлена Габріела Русе

Семеро українських тенісисток дізналися суперниць у першому колі парного розряду US Open.

Єдина чисто українська пара сестер Людмили та Надії Кіченок зіграють проти дуету Нікола Бартункова (Чехія)/Каміла Осоріо (Колумбія).

Марта Костюк і румунка Єлена Габріела Русе протистоятимуть угорці Панні Удварді та бразилійці Лаурі Пігоссі.

Олександра Олійникова та хорватка Петра Марчінко зустрінуться з британською парою Геррієт Дарт/Мая Ламсден.

Ангеліна Калініна з угоркою Анною Бондар боротимуться проти "нейтральної" Аліни Корнєєвої та чешки Дар'ї Відманової.

Дар'я Снігур та бельгійка Ганне Вандевінкель спробують перемогти восьмий сіяний дует Елізе Мертенс (Бельгія)/Діана Шнайдер (-).

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Юлія Стародубцева разом з австралійкою Дар'єю Касаткіною зіграють із парою Юдіс Чонг (Гонконг)/Ян Чжаосюань (Китай).

Нагадаємо, що в одиночному розряді US Open успішно стартували українки Еліна Світоліна (9), Марта Костюк (11), Юлія Стародубцева (58) та Олександра Олійникова (46), натомість Даяна Ястремська (113), Ангеліна Калініна (51) та Дар'я Снігур (45) свої матчі першого раунду програли.