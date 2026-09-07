Без українок: визначилися перші чвертьфіналістки US Open

На US Open-2026 визначилися перші чвертьфіналістки турніру. Ними стали Аріна Сабалєнка (1, -), Лінда Носкова (6, Чехія), Джессіка Пегула (3, США) та Емма Наварро (27, США). Українки до цієї стадії змагань пробитися не зуміли.

Остання з представниць нашої країни, Марта Костюк (11) у трисетовому трилері поступилася чемпіонці Вімблдона Носковій з рахунком 5:7, 7:5, 4:6. US Open став першим турніром Grand Slam, на якому українки не змогли пробитися до чвертьфінальної стадії.

Суперницею Носкової стане Сабалєнка. Перша ракетка світу і чинна чемпіонка американського мейджору обіграла американку Тейлор Таунсенд (97) – 6:4, 6:3. Лінда з Аріною раніше зустрічалися двічі, обидва рази сильнішою була "нейтралка".

Пегула перемогла 36-річну румунку Сорану Кирстю – 6:3, 6:4. Американка вчетверте за останні 5 років зіграє у чвертьфіналі домашнього турніру Grand Slam.

На цій стадії змагань Пегула зустрінеться зі співвітчизницею Наварро. Емма без проблем розібралася з "нейтральною" Анною Калінскою (23) з рахунком 6:4, 6:2. У всіх попередніх чотирьох матчах Пегула обігравала Наварро.

Американський чвертьфінал відбудеться на US Open вперше з 2015 року, коли одна одній протистояли сестри Вільямс.

Перші чвертьфінальні пари US Open

Лінда Носкова (Чехія) – Аріна Сабалєнка (-)

Джессіка Пегула (Чехія) – Емма Наварро (США)

Нагадаємо, що попри поразку в 1/8 фіналу US Open, Марта Костюк має великі шанси за підсумками турніру увійти до топ-10 рейтингу WTA.