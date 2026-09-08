Осака програла Рибакіній в 1/8 фіналу US Open, впритул наблизивши Костюк до першої десятки рейтингу WTA

Друга ракетка світу Єлена Рибакіна з Казахстану впевнено обіграла японку Наомі Осаку (13) в матчі 1/8 фіналу US Open з рахунком 6:1, 6:4 і вийшла до чвертьфіналу.

Цей результат означає, що українку Марту Костюк (11), яка наразі в лайв-рейтингу WTA перебуває на 10 сходинці, за підсумками Відкритої першості США може випередити лише Іва Йович (14). Американці потрібно для цього у Нью-Йорку стати чемпіонкою.

Свій матч 1/8 фіналу проти співвітчизниці Коко Гофф (4) Йович проведе проти ночі 8 вересня. Якщо Іва програє, з наступного тижня Костюк дебютує в топ-10 рейтингу.

Читайте також : Що потрібно Костюк для дебютного потрапляння до першої десятки рейтингу WTA за підсумками US Open

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

1/8 фіналу, 7 вересня

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Наомі Осака (Японія) 6:1, 6:4

У чвертьфіналі US Open Рибакіна зіграє проти китаянки Чжен Ціньвень (121), яка сенсаційно вибила з боротьби польку Ігу Швьонтек (8).

Якщо Рибакіна переможе Швьонтек, то гарантує собі з наступного тижня лідерство у світовому рейтингу.

Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк у поєдинку 1/8 фіналу американського мейджору в драматичному поєдинку поступилася чешці Лінді Носковій (6).