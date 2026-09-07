Реванш за Вімблдон не вдався: огляд матчу Костюк – Носкова в 1/8 фіналу US Open

Українка Марта Костюк (11) залишила US Open, поступившись у матчі 1/8 фіналу представниці Чехії Лінді Носковій.

Гра тривала 2 години 26 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 7:5, 4:6.

Огляд матчу

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

1/8 фіналу, 6 вересня

Марта Костюк (Україна) – Лінда Носкова (Чехія) 5:7, 7:5, 4:6

Суперниці зустрічалися втретє, українка перемогла лише раз, у чвертьфіналі "тисячника" в Мадриді. У півфіналі Вімблдона сильнішою була чешка.

У чвертьфіналі Відкритої першості США Носкова зіграє проти лідерки світового рейтингу "нейтральної" Аріни Сабалєнки.

Костюк вдруге поспіль вийшла в 1/8 фіналу US Open, однак далі поки не пробивалася.

Марта стала останньою українкою, яка залишила одиночний розряд американського мейджору.

Попри поразку, киянка має великі шанси за підсумками турніру увійти до першої десятки рейтингу WTA.

Нагадаємо, що на старті US Open Костюк обіграла австралійку Сторм Гантер (169), у другому колі перемогла американку Слоан Стівенс (208), а в третьому раунді розібралася з "нейтральною" Єкатериною Александровою (19).