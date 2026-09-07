Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Я точно не була на 100% готова: Костюк – про виліт з US Open

Денис Іваненко — 7 вересня 2026, 12:35
Я точно не була на 100% готова: Костюк – про виліт з US Open
Марта Костюк
Getty images

Марта Костюк (11) висловилась про поразку від Лінди Носкової (6) в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Її слова передає Yahoo Sports.

Після матчу киянка зізналась, що грала з пошкодженням правого зап'ястя. Вона найближчим часом планує зробити МРТ і подякувала фанатам за неймовірну підтримку.

"Я точно не була на 100% готова. Ніколи ще весь стадіон так мене не підтримував, це було так голосно, і так, я хотіла насолодитися цим, це тривало до кінця матчу. Отже, це було неймовірно. Тому я просто усміхаюся.

Я просто програла поєдинок. Звичайно, це турнір Grand Slam. Це був дуже напружений матч, але я дуже щаслива, і підсумковий результат ніяк не вплине на це. Це лише тенісне протистояння. Зрештою, все гаразд", – сказала Костюк.

Зазначимо, що раніше Марта знялась із парного розряду US Open, попри перемогу в першому колі. Якщо Наомі Осака чи Іва Йович не виграють одиночний турнір, то вона вперше в кар'єрі дебютує у топ-10 світового рейтингу.

Раніше емоціями від перемоги поділилась Лінда Носкова. Чешка заявила, що це було рівне протистояння, в якому було дуже важко емоційно.

Читайте також :
Сестри Кіченок завершили боротьбу в парному розряді US Open
US Open Марта Костюк Лінда Носкова

US Open

Сестри Кіченок завершили боротьбу в парному розряді US Open
Носкова – про перемогу над Костюк на US Open: Матч міг завершитися на користь кожної з нас
Реванш за Вімблдон не вдався: огляд матчу Костюк – Носкова в 1/8 фіналу US Open
Костюк у трисетовому трилері зазнала поразки від Носкової в 1/8 фіналу US Open
Костюк вважається фавориткою матчу 1/8 фіналу US Open проти Носкової

Останні новини