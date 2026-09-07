Я точно не була на 100% готова: Костюк – про виліт з US Open

Марта Костюк (11) висловилась про поразку від Лінди Носкової (6) в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Її слова передає Yahoo Sports.

Після матчу киянка зізналась, що грала з пошкодженням правого зап'ястя. Вона найближчим часом планує зробити МРТ і подякувала фанатам за неймовірну підтримку.

"Я точно не була на 100% готова. Ніколи ще весь стадіон так мене не підтримував, це було так голосно, і так, я хотіла насолодитися цим, це тривало до кінця матчу. Отже, це було неймовірно. Тому я просто усміхаюся. Я просто програла поєдинок. Звичайно, це турнір Grand Slam. Це був дуже напружений матч, але я дуже щаслива, і підсумковий результат ніяк не вплине на це. Це лише тенісне протистояння. Зрештою, все гаразд", – сказала Костюк.

Зазначимо, що раніше Марта знялась із парного розряду US Open, попри перемогу в першому колі. Якщо Наомі Осака чи Іва Йович не виграють одиночний турнір, то вона вперше в кар'єрі дебютує у топ-10 світового рейтингу.

Раніше емоціями від перемоги поділилась Лінда Носкова. Чешка заявила, що це було рівне протистояння, в якому було дуже важко емоційно.