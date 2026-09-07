Носкова – про перемогу над Костюк на US Open: Матч міг завершитися на користь кожної з нас

Чеська тенісистка Лінда Носкова поділилася враженнями від перемоги над українкою Мартою Костюк в 1/8 фіналу US Open.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"В ідчуваю величезне полегшення. Цей матч був надзвичайно важким – радше емоційно, ніж фізично. Хоча ми провели на корті понад дві години, нервове напруження відчувалося із самого початку. Було дуже багато ключових розіграшів. Після завершення матчу я відчула, наче з душі впав величезний камінь", – відверто сказала Носкова.

Лінда віддала належне своїй суперниці, яка боролася до кінця й відіграла 5 матч-пойнтів.

"С ьогоднішній матч був дуже рівним. Усе могло завершитися на користь будь-кого з нас. Марта – неймовірна бійчиня, тому я від самого початку знала, що матч буде важким. Особливо складно було знову включитися в боротьбу в третьому сеті після всіх можливостей, які я мала у другій партії".

У чвертьфіналі Носкова зіграє проти першої ракетки світу, "нейтральної" Аріни Сабалєнки.

Нагадаємо, що попри поразку, Костюк має великі шанси за підсумками US Open дебютувати в топ-10 рейтингу WTA.