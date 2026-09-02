Світоліна і Костюк 2 вересня проведуть матчі другого кола US Open

Еліна Світоліна (9) і Марта Костюк (11) зіграють матчі другого кола одиночного розряду US Open у середу, 2 вересня.

Перша ракетка України зустрінеться з австралійкою Маєю Джойнт (72). Це буде перший поєдинок між тенісистками.

Костюк проведе матч із чемпіонкою US Open-2017 американкою Слоан Стівенс (209). Два тижні тому Марта у двох непростих сетах перемогла майбутню суперницю у третьому колі "тисячника" в Цинциннаті.

Зазначимо, що через різницю в часі між Києвом та Нью-Йорком поєдинок Світоліної розпочнеться, коли в Україні вже настане 3 вересня.

Розклад матчів українок на US Open на 2 вересня

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Друге коло





20:00*. Марта Костюк (Україна) – Слоан Стівенс (США), корт Louis Armstrong, 2-м запуском, після матчу Медведєв – Горзни.

00:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Мая Джойнт (Австралія), корт Grandstand, 5-м запуском, після матчу Пріжмич – Пол.

* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Поєдинки з українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.

Нагадаємо, що на US Open успішно стартували українки Еліна Світоліна (9), Марта Костюк (11), Юлія Стародубцева (58) та Олександра Олійникова (46), натомість Даяна Ястремська (113), Ангеліна Калініна (51) та Дар'я Снігур (45) свої матчі першого раунду програли.