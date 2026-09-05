Світоліна залишила US Open, поступившись у третьому колі: відеоогляд матчу

Еліна Світоліна (9) в матчі третього кола Відкритого чемпіонату США з тенісу програла "нейтральній" Анні Калінскій (19).

Це було шосте очне протистояння між тенісистками. В ньому українка зазнала другої поразки.

Світоліна – Калінская: відеоогляд матчу

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Третє коло, 5 вересня

Еліна Світоліна (Україна) – Анна Калінская (-) 3:6, 6:2, 3:6

Нагадаємо, що в напередодні Марта Костюк (11) вийшла до 1/8 фіналу US Open, обігравши у третьому колі "нейтральну" Єкатерину Александрову (19). Киянка після цього знялась із турніру парного розряду.

Ще одна українка, Юлія Стародубцева (58), зіграє матч третього раунду проти другої ракетки світу з Казахстану Єлени Рибакіної 5 вересня.