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Світоліна залишила US Open, поступившись у третьому колі: відеоогляд матчу

Денис Іваненко — 5 вересня 2026, 11:52
Світоліна залишила US Open, поступившись у третьому колі: відеоогляд матчу
Еліна Світоліна
Getty Images

Еліна Світоліна (9) в матчі третього кола Відкритого чемпіонату США з тенісу програла "нейтральній" Анні Калінскій (19).

Це було шосте очне протистояння між тенісистками. В ньому українка зазнала другої поразки.

Світоліна – Калінская: відеоогляд матчу
US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Третє коло, 5 вересня

Еліна Світоліна (Україна) – Анна Калінская (-) 3:6, 6:2, 3:6

Нагадаємо, що в напередодні Марта Костюк (11) вийшла до 1/8 фіналу US Open, обігравши у третьому колі "нейтральну" Єкатерину Александрову (19). Киянка після цього знялась із турніру парного розряду.

Ще одна українка, Юлія Стародубцева (58), зіграє матч третього раунду проти другої ракетки світу з Казахстану Єлени Рибакіної 5 вересня.

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