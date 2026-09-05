Визначилася несподівана потенційна суперниця Світоліної в 1/8 фіналу US Open
Емма Наварро
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Американська тенісистка Емма Наварро (27) несподівано обіграла сьому ракетку світу з Чехії Кароліну Мухову у третьому колі US Open й у наступному матчі може зустрітися з Еліною Світоліною (9).
Гра тривала 1 годину 47 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 7:5.
US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Третє коло, 4 вересня
Емма Наварро (США) – Кароліна Мухова (Чехія) 6:3, 7:5
Суперниці раніше не зустрічалися. В 1/8 фіналу Наварро може зіграти зі Світоліною, якщо українка у своєму матчі третього кола переможе "нейтральну" Анну Калінскую (23).
Мухова стала першою представницею топ-10 рейтингу WTA, яка вибула з Відкритої першості США.
Нагадаємо, що трохи раніше до 1/8 фіналу US Open вийшла Марта Костюк (11). Світоліна свій матч проведе проти ночі 5 вересня.