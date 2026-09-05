Визначилася несподівана потенційна суперниця Світоліної в 1/8 фіналу US Open

Американська тенісистка Емма Наварро (27) несподівано обіграла сьому ракетку світу з Чехії Кароліну Мухову у третьому колі US Open й у наступному матчі може зустрітися з Еліною Світоліною (9).

Гра тривала 1 годину 47 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 7:5.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Третє коло, 4 вересня

Емма Наварро (США) – Кароліна Мухова (Чехія) 6:3, 7:5

Суперниці раніше не зустрічалися. В 1/8 фіналу Наварро може зіграти зі Світоліною, якщо українка у своєму матчі третього кола переможе "нейтральну" Анну Калінскую (23).

Мухова стала першою представницею топ-10 рейтингу WTA, яка вибула з Відкритої першості США.

Нагадаємо, що трохи раніше до 1/8 фіналу US Open вийшла Марта Костюк (11). Світоліна свій матч проведе проти ночі 5 вересня.