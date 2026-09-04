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Українські тенісистки повторили національний рекорд на US Open

Денис Іваненко — 4 вересня 2026, 10:22
Українські тенісистки повторили національний рекорд на US Open
Марта Костюк та Еліна Світоліна
Getty Images

Представниці України на US Open-2026 повторили національний рекорд за кількістю учасниць, які вийшли у третє коло американського "мейджора".

Про це повідомляє BTU.

На цій стадії зіграють три наші тенісистки. Два кола успішно подолали Еліна Світоліна, Марта Костюк і Юлія Стародубцева.

Уперше таке сталося у 2016 році. Тоді до 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу пройшли Еліна Світоліна, Катерина Володько (Бондаренко) та Леся Цуренко.

Зазначимо, що тепер українські тенісистки мають можливість встановити новий національний рекорд. Для цього треба щонайменше двом із трьох гравчинь здобути перемоги у третьому колі.

В наступному раунді Світоліна та Костюк зіграють проти "нейтральних" суперниць. Стародубцева буде протистояти другій ракетці світу.

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