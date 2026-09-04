Еліна Світоліна – Анна Калінская: прогноз букмекерів на матч 3 раунду US Open-2026

У ніч з 4 на 5 вересня перша ракетка України Еліна Світоліна (9) у третьому раунді US Open-2026 у жіночому одиночному розряді зіграє проти "нейтральної" Анни Калінської (23).

Матч розпочнеться орієнтовно о 04:00 четвертим запуском на корті Louis Armstrong Stadium, після чоловічого поєдинку Вашеро – Тіафо.

На думку букмекерів, Світоліна є фаворитом поєдинку. За оцінками GGBET, на успіх українки можна поставити з коефіцієнтом 1,27, успіх Александрової оцінюється в 3,51.

Коефіцієнти взяті з сайту GGBET.UA станом на 16:40 4 вересня та можуть змінюватися.

Світоліна та Калінская за останні два роки провели між собою п'ять поєдинків, чотири з яких виграла наша тенісистка. На харді з трьох матчів два залишилися за Еліною. Однак поточного сезону "нейтралка" здобула перемогу в лютому в Досі. Натомість на берлінській траві у червні Світоліна влаштувала такий розгром суперниці, що за два гейми до поразки та просто знялася.

Поєдинки з українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.

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