Сльози щастя: Костюк розплакалася просто на корті після перемоги на турнірі в Руані
Українська тенісистка Марта Костюк емоційно відреагувала на свою перемогу у фіналі турніру WTA 250 у Руані, не стримавши сліз просто на корті одразу після завершення матчу.
Після останнього розіграшу спортсменка опустилася на покриття і розплакалася від щастя, переживаючи момент, який став для неї особливим у кар'єрі.
Кадри зі сльозами радості швидко розлетілися мережею, а сам момент уже називають одним із найзворушливіших у сезоні, підкреслюючи значущість цього тріумфу для українського тенісу.
Нагадаємо, вирішальному поєдинку Марта Костюк обіграла співвітчизницю Вероніку Подрез з рахунком 6:3, 6:4, а сам матч тривав 1 годину 21 хвилину.
Цей фінал став першим в історії турнірів WTA, де за титул боролися дві українки, що додало події особливого значення.
Костюк здобула другий титул WTA після трофею в Остіні, датованого 2023 роком. Це був її п'ятий фінал. З наступного тижня Марта підніметься на 23 позицію світового рейтингу.