Сльози щастя: Костюк розплакалася просто на корті після перемоги на турнірі в Руані

Українська тенісистка Марта Костюк емоційно відреагувала на свою перемогу у фіналі турніру WTA 250 у Руані, не стримавши сліз просто на корті одразу після завершення матчу.

Після останнього розіграшу спортсменка опустилася на покриття і розплакалася від щастя, переживаючи момент, який став для неї особливим у кар'єрі.

Кадри зі сльозами радості швидко розлетілися мережею, а сам момент уже називають одним із найзворушливіших у сезоні, підкреслюючи значущість цього тріумфу для українського тенісу.

Have a day, @marta_kostyuk ! 👏🤩👏



Marta Kostyuk defeats Veronika Podrez 6–3, 6–4 to claim her second WTA singles title.#OpenRouen pic.twitter.com/sUlbdDJNPj — wta (@WTA) April 19, 2026

Нагадаємо, вирішальному поєдинку Марта Костюк обіграла співвітчизницю Вероніку Подрез з рахунком 6:3, 6:4, а сам матч тривав 1 годину 21 хвилину.

Цей фінал став першим в історії турнірів WTA, де за титул боролися дві українки, що додало події особливого значення.

Костюк здобула другий титул WTA після трофею в Остіні, датованого 2023 роком. Це був її п'ятий фінал. З наступного тижня Марта підніметься на 23 позицію світового рейтингу.