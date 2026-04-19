Костюк і Подрез поділилися спільним фото 7-річної давнини перед фіналом на турнірі в Руані

Перед історичним фіналом турніру WTA 250 у Руані у центрі уваги опинився не лише майбутній матч, а й зворушливе фото, яке стрімко розлетілося соцмережами.

Після того як стало відомо, що за титул у першому в історії українському фіналі на рівні туру зіграють Марта Костюк та Вероніка Подрез, у мережі завірусилося їхнє спільне селфі, зроблене ще сім років тому – у 2019 році на Ролан Гаррос.

Саме цей кадр зараз викликав справжню хвилю емоцій серед уболівальників, адже на ньому дві зовсім юні українки усміхаються в об'єктив, навіть не підозрюючи, що через кілька років зустрінуться у вирішальному матчі турніру WTA.

Фото свого часу публікувала саме Вероніка, і тепер воно сприймається як символічний місток між минулим і сьогоденням. Уболівальники вже називають цей знімок "справжньою милотою" та одним із найзворушливіших спортивних кадрів тижня.

Окремої уваги заслуговує історія самої Вероніка Подрез, яка у 19 років уперше в кар'єрі потрапила до основної сітки турніру WTA і одразу ж сенсаційно дісталася фіналу. Тепер на неї чекає протистояння з Марта Костюк, а сам матч за титул у Руані відбудеться 19 квітня о 16:30.

На "Чемпіоні" також можна ознайомитися із анонсом поєдинку.