Історичний прорив Костюк, прогрес Світоліної та нова перша ракетка світу в оновленому рейтингу WTA
В оновленому 14 вересня рейтингу WTA Марта Костюк дебютувала у чільній десятці, інша українка, Еліна Світоліна, піднялася на дві позиції, а першою ракеткою світу стала казахстанка Єлена Рибакіна.
Костюк завдяки виходу в 1/8 фіналу US Open та ранньому вильоту минулорічної фіналістки турніру американки Аманди Анісімової зуміла витіснити її з топ-10 і посісти десяте місце.
Вперше в історії двоє українок одночасно перебувають у першій десятці рейтингу WTA. Костюк загалом стала другою українкою після Світоліної, яка зуміла піднятися настільки високо.
Рибакіна стала переможницею американського мейджору, обігравши в фіналі чемпіонку двох останіх років, "нейтральну" Аріну Сабалєнку і в підсумку змістивши її з вершини рейтингу.
Сабалєнка лідирувала впродовж останніх 99 тижнів, з 24 жовтня 2024 року. Для Рибакіної це дебют у ролі першої ракетки світу.
Троє українок покращили власні особисті рекорди. Олександра Олійникова, Дар'я Снігур і Юлія Стародубцева саме у такому порядку посіли три поспіль місця з 41-го по 43-тє. Для Стародубцевої це перше потрапляння до топ-50, яке сталося завдяки виходу у третє коло US Open.
На 47 сходинку піднялася Ангеліна Калініна. Таким чином, шестеро українських тенісисток знаходяться у топ-50, що також є рекордним досягненням для українського тенісу.
Даяна Ястремська піднялася на три позиції й іде 110-ю.
Ще два особисті рекорди належать Вероніці Подрез (126) та Анастасії Соболєвій (181).
Втратила позиції з десяти найкращих тенісисток України лише Катаріна Завацька (259).
Рейтинг WTA
- (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 9901;
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 7875;
- (3). Джессіка Пегула (США) – 7265;
- (4). Коко Гофф (США) – 7244;
- (5). Мірра Андрєєва (-) – 5743;
- (6). Лінда Носкова (Чехія) – 5328;
- (9). Еліна Світоліна (Україна) – 4809;
- (7). Кароліна Мухова (Чехія) – 4683;
- (8). Іга Швьонтек (Польща) – 4619;
- (11). Марта Костюк (Україна) – 3980;
...
41 (46). Олександра Олійникова (Україна) – 1191;
42 (45). Дар'я Снігур (Україна) – 1170;
43 (58). Юлія Стародубцева (Україна) – 1165;
47 (51). Ангеліна Калініна (Україна) – 1112;
110 (113). Даяна Ястремська (Україна) – 692;
126 (132). Вероніка Подрез (Україна) – 586;
181 (194). Анастасія Соболєва (Україна) – 416;
259 (246). Катаріна Завацька (Україна) – 279.
Нагадаємо, що поточного тижня Марта Костюк у статусі першої сіяної виступить на турнірі серії WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі.