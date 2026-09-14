Історичний прорив Костюк, прогрес Світоліної та нова перша ракетка світу в оновленому рейтингу WTA

В оновленому 14 вересня рейтингу WTA Марта Костюк дебютувала у чільній десятці, інша українка, Еліна Світоліна, піднялася на дві позиції, а першою ракеткою світу стала казахстанка Єлена Рибакіна.

Костюк завдяки виходу в 1/8 фіналу US Open та ранньому вильоту минулорічної фіналістки турніру американки Аманди Анісімової зуміла витіснити її з топ-10 і посісти десяте місце.

Вперше в історії двоє українок одночасно перебувають у першій десятці рейтингу WTA. Костюк загалом стала другою українкою після Світоліної, яка зуміла піднятися настільки високо.

Рибакіна стала переможницею американського мейджору, обігравши в фіналі чемпіонку двох останіх років, "нейтральну" Аріну Сабалєнку і в підсумку змістивши її з вершини рейтингу.

Сабалєнка лідирувала впродовж останніх 99 тижнів, з 24 жовтня 2024 року. Для Рибакіної це дебют у ролі першої ракетки світу.

Троє українок покращили власні особисті рекорди. Олександра Олійникова, Дар'я Снігур і Юлія Стародубцева саме у такому порядку посіли три поспіль місця з 41-го по 43-тє. Для Стародубцевої це перше потрапляння до топ-50, яке сталося завдяки виходу у третє коло US Open.

На 47 сходинку піднялася Ангеліна Калініна. Таким чином, шестеро українських тенісисток знаходяться у топ-50, що також є рекордним досягненням для українського тенісу.

Даяна Ястремська піднялася на три позиції й іде 110-ю.

Ще два особисті рекорди належать Вероніці Подрез (126) та Анастасії Соболєвій (181).

Втратила позиції з десяти найкращих тенісисток України лише Катаріна Завацька (259).

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Рейтинг WTA

(2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 9901; (1). Аріна Сабалєнка (-) – 7875; (3). Джессіка Пегула (США) – 7265; (4). Коко Гофф (США) – 7244; (5). Мірра Андрєєва (-) – 5743; (6). Лінда Носкова (Чехія) – 5328; (9). Еліна Світоліна (Україна) – 4809; (7). Кароліна Мухова (Чехія) – 4683; (8). Іга Швьонтек (Польща) – 4619; (11). Марта Костюк (Україна) – 3980;

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41 (46). Олександра Олійникова (Україна) – 1191;

42 (45). Дар'я Снігур (Україна) – 1170;

43 (58). Юлія Стародубцева (Україна) – 1165;

47 (51). Ангеліна Калініна (Україна) – 1112;

110 (113). Даяна Ястремська (Україна) – 692;

126 (132). Вероніка Подрез (Україна) – 586;

181 (194). Анастасія Соболєва (Україна) – 416;

259 (246). Катаріна Завацька (Україна) – 279.

Нагадаємо, що поточного тижня Марта Костюк у статусі першої сіяної виступить на турнірі серії WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі.