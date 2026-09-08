Світоліна закликала допомогти зупинити російську агресію після атаки на свій падел-клуб

Перша ракетка України Еліна Світоліна показала фотографії руйнувань її падел-клубу в Києві, яких він зазнав в результати ракетної атаки Росії.

Відповідний пост тенісистка опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Станом на сьогоднішній день, 776 українських спортсменів і спортивних функціонерів були вбиті в результаті російської агресії. 942 спортивні споруди по всій Україні отримали пошкодження або повністю зруйновані. Сьогодні мій клуб Svito Padel став одним із них.

Українські спортсмени та наше молоде покоління не мають змоги тренуватися та готуватися до міжнародних змагань на рівних умовах зі спортсменами з інших країн. Цим повідомленням я хоч достукатися до наших міжнародних партнерів і друзів, які підтримують і вболівають за нас, українських спортсменів, на міжнародній арені, і попросити про підтримку та конкретні дії, які можуть допомогти зупинити агресора", – написала українка.