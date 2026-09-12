Світоліна похизувалася новими образами: тенісистка показала стильну фотосесію

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася з шанувальниками ефектною фотосесією, у якій продемонструвала свої нові образи.

Спортсменка показала одразу кілька стильних варіантів, які привернули увагу її підписників.

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Чимало світлин Еліна зробила перед дзеркалом, продемонструвавши вбрання з різних ракурсів. Тенісистка вкотре довела, що впевнено почувається не лише на корті, а й перед камерою.

Один зі своїх образів Світоліна також обрала для виходу на світський захід. Там українка вже постала перед фотографами у повністю готовому образі та отримала можливість похизуватися своїм стилем поза межами тенісного корту.

Нагадаємо, напередодні Еліна завершила боротьбу в третьому раунді турніру US Open, а також разом із чоловіком Гаелем Монфісом зіграла у півфіналі змішаного парного розряду.

За свої виступи українка заробила 290 та 250 тисяч доларів відповідно.