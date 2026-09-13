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Світоліна і Костюк перебувають у десятці найкращих тенісисток за кількістю перемог у сезоні

Станіслав Матусевич — 13 вересня 2026, 19:30
Світоліна і Костюк перебувають у десятці найкращих тенісисток за кількістю перемог у сезоні
Марта Костюк (зліва) і Еліна Світоліна
Getty Images

Українки Еліна Світоліна і Марта Костюк знаходяться у топ-10 найкращих тенісисток планети за кількістю перемог у матчах на турнірах WTA у поточному сезоні.

Відповідну статистику надає портал CoreTennis.

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Світоліна після поразки в третьому колі US Open посідає п'яту позицію з 43 перемогами в 56 поєдинках.

Вихід в 1/8 фіналу американського мейджору підняв Костюк на 10 місце – 35 успішних матчів за 9 поразок. Киянка випередила представницю США Медісон Кіз, яка теж має у своєму активі 35 перемог, але при цьому програвала значно частіше – 15 разів.

Лідерки сезону WTA за кількістю перемог

  1. Джессіка Пегула (США) – 50 перемог, 13 поразок;
  2. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 49 перемог, 13 поразок;
  3. Аріна Сабалєнка (-) – 46 перемог, 9 поразок;
  4. Мірра Андрєєва (-) – 44 перемоги, 14 поразок;
  5. Еліна Світоліна (Україна) – 43 перемоги, 13 поразок;
  6. Коко Гофф (США) – 42 перемоги, 13 поразок;
  7. Александра Еала (Філіппіни) – 40 перемог, 21 поразка;
  8. Кароліна Мухова (Чехія) – 37 перемог, 10 поразок;
  9. Сорана Кирстя (Румунія) – 37 перемог, 14 поразок;
  10. Марта Костюк (Україна) – 35 перемог, 9 поразок.

Зазначимо, що за відсотком переможних матчів Костюк посідає другу позицію (79,5%), поступаючись лише Сабалєнці (83,6%).

14 вересня в оновленому рейтингу WTA Марта дебютує в топ-10. Уперше в історії дві українки знаходитимуться у чільній десятці жіночого тенісного табелю про ранги.

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Наступним змаганням для Костюк стане турнір серії WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі, де українка посіяна під першим номером і стартує з другого кола.

Після цього обидві перші ракетки України візьмуть участь у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг у китайському Шеньчжені. 24 вересня наша команда протистоятиме у чвертьфіналі Бельгії.

Марта Костюк рейтинг Еліна Світоліна

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