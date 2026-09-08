Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Світоліна і Костюк отримають солідні гонорари: визначилися призові українок на US Open

Станіслав Матусевич — 8 вересня 2026, 18:47
Світоліна і Костюк отримають солідні гонорари: визначилися призові українок на US Open
Марта Костюк
Twitter

Визначилися суми призових українських тенісисток на US Open-2026. Найбільші гонорари отримають дві перші ракетки нашої країни, Еліна Світоліна і Марта Костюк.

Костюк дісталася до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США й за цей виступ заробила $480,000. У парах киянка пройшла одне коло, що оцінюється в $25,000. Тобто сумарний гонорар другої ракетки України складе $505,000.

Світоліна завершила боротьбу в третьому раунді, призові за цей виступ складають $290,000. Окрім цього, Еліна разом із чоловіком Гаелем Монфісом зіграла у півфіналі змішаного парного розряду, за що подружжя отримало $250,000. Ділити навпіл зароблені до сімейного бюджету гроші не будемо, залишимо ці дві цифри окремо, не підсумовуючи.

Читайте також :
Історичний успіх України: Костюк доєдналась до Світоліної та вперше в кар'єрі потрапила до першої десятки рейтингу WTA

Юлія Стародубцева в одиночці також припинила боротьбу в третьому колі ($290,000), а в парах програла вже на старті ($17,500). Загалом Юлія заробила $307,500.

Олександра Олійникова зіграла у другому колі одиночного розряду ($190,000) та у першому – парного ($17,500). Сумарний дохід склав $207,500.

Ангеліна Калініна не зуміла подолати стартовий раунд в одиночках ($140,000), проте дійшла до третього кола в парі ($40,000). Разом – $180,000.

Дар'я Снігур програла в першому колі як в одиночному ($140,000), так і в парному ($17,500) розрядах. Загальний гонорар – $157,500.

Найменше заробила Даяна Ястремська, яка виступила лише в одиночці й одразу зачохлила ракетку ($140,000).

Троє наших спортсменів не зуміли у Нью-Йорку подолати кваліфікацію. Вероніка Подрез і Віталій Сачко за півфінал попередніх змагань отримають по $48,000, а Анастасія Соболєва, яка поступилася вже на старті – $32,000.

Зазначимо, що всі суми вказано без урахування сплати податків на призові.

Нагадаємо, Марта Костюк заробила найбільше серед українок на попередньому турнірі Grand Slam, Вімблдоні.

US Open Марта Костюк Еліна Світоліна

US Open

Фактично весь US Open грала з болем, – Костюк розповіла про свою травму
Відігратися з 0:5 було не випадковістю, – Чжен Ціньвень оцінила свій вихід у чвертьфінал US Open
Звєрєв крокує до фіналу з Алькарасом: визначилися чвертьфіналісти US Open
Рибакіній залишився один крок до статусу першої ракетки світу: на US Open визначилися всі чвертьфіналістки
Українські тенісистки встановили абсолютний рекорд представництва в топ-50 світового рейтингу

Останні новини