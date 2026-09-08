Світоліна і Костюк отримають солідні гонорари: визначилися призові українок на US Open

Визначилися суми призових українських тенісисток на US Open-2026. Найбільші гонорари отримають дві перші ракетки нашої країни, Еліна Світоліна і Марта Костюк.

Костюк дісталася до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США й за цей виступ заробила $480,000. У парах киянка пройшла одне коло, що оцінюється в $25,000. Тобто сумарний гонорар другої ракетки України складе $505,000.

Світоліна завершила боротьбу в третьому раунді, призові за цей виступ складають $290,000. Окрім цього, Еліна разом із чоловіком Гаелем Монфісом зіграла у півфіналі змішаного парного розряду, за що подружжя отримало $250,000. Ділити навпіл зароблені до сімейного бюджету гроші не будемо, залишимо ці дві цифри окремо, не підсумовуючи.

Юлія Стародубцева в одиночці також припинила боротьбу в третьому колі ($290,000), а в парах програла вже на старті ($17,500). Загалом Юлія заробила $307,500.

Олександра Олійникова зіграла у другому колі одиночного розряду ($190,000) та у першому – парного ($17,500). Сумарний дохід склав $207,500.

Ангеліна Калініна не зуміла подолати стартовий раунд в одиночках ($140,000), проте дійшла до третього кола в парі ($40,000). Разом – $180,000.

Дар'я Снігур програла в першому колі як в одиночному ($140,000), так і в парному ($17,500) розрядах. Загальний гонорар – $157,500.

Найменше заробила Даяна Ястремська, яка виступила лише в одиночці й одразу зачохлила ракетку ($140,000).

Троє наших спортсменів не зуміли у Нью-Йорку подолати кваліфікацію. Вероніка Подрез і Віталій Сачко за півфінал попередніх змагань отримають по $48,000, а Анастасія Соболєва, яка поступилася вже на старті – $32,000.

Зазначимо, що всі суми вказано без урахування сплати податків на призові.

Нагадаємо, Марта Костюк заробила найбільше серед українок на попередньому турнірі Grand Slam, Вімблдоні.