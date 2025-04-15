Китайська грамота: підсумки виступу збірної України у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг
Україна втретє в історії пробилась до еліти й вперше – у новому форматі
Минулого вікенду, 11-12 квітня, жіноча національна збірна України підкорила нову історичну позначку в Кубку Біллі Джин Кінг. Перемігши Польщу (3:0), а наступного дня – Швейцарію (2:1), наші дівчата пробились до елітного раунду. Вперше – у новому форматі, і втретє загалом у рамках неофіційного чемпіонату світу (2010, 2012).
Головною темою перед стартом групового турніру в польському Радомі був склад суперників. Польща заздалегідь втратила своїх лідерок: Ігу Швьонтек та Магдалену Френх. А вже на місці, напередодні матчу з Україною, захворіла ще й представниця світової топ-30 Магда Лінетт. Відмова головної зірки Швейцарії Белінди Бенчич, яка, до речі, вигравала цей турнір у 2022-му, практично виключила цю команду з боротьби за квиток до "файналз".
Україна ж підійшла без кадрових втрат. Ілля Марченко зібрав потужний ростер: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька та сестри Кіченок – Надія і Людмила. У такій конфігурації наша команда дещо несподівано перетворилась на явного фаворита. І що особливо приємно – капітан і гравчині не стали відхрещуватися від цієї ролі, а навпаки, гідно підтвердили її на корті.
Основну роботу було зроблено ще 11 квітня, коли українки без втрати жодного сету поклали на лопатки Польщу, яка напередодні сама перемогла Швейцарію (тоді ще з Лінетт у складі, але з двома виснажливими трисетовиками).
Наступного дня Україні було достатньо виграти лише один сет у швейцарок. Марта Костюк дещо відклала святкування, програвши Селін Неф всуху. Але тут варто віддати їй належне: головний матч вона виграла "вчора", до того ж, отримала травму, через яку змушена була знятися з престижного турніру в Штутгарті, де в неї згорять очки за торішній фінал.
Підстрахувала лідерка й головна зірка нашої збірної – Еліна Світоліна, де-факто забезпечивши бронювання квитків у фінальну частину. А переможну крапку було поставлено в парі, що лише підкреслює командний характер цього тріумфу. Особливо символічно, що Надію Кіченок цього разу підтримала Катаріна Завацька – авторка "австрійського дива" у листопаді, без якої цього свята у Радомі просто не було б.
Цифри та факти: ретроспектива прориву
- Матчі з Польщею та Швейцарією стали 104-м та 105-м в історії незалежної жіночої збірної України, яка дебютувала 10 травня 1993 року.
Якщо з Швейцарією ми грали вперше, то з Польщею рахунок особистих зустрічей став на нашу користь:
- 0:1 – Україна – Польща (2:1, 2007 рік);
- 1:1 – Польща – Україна (1:2, 2019 рік);
- 2:1 – Україна – Польща (3:0, 2025 рік).
- Головний салют запустила героїня радомського вікенду Еліна Світоліна. Як ми вже повідомляли, вона зрівнялася з рекордсменкою Оленою Татарковою за кількістю одиночних перемог у складі збірної (по 17). Протягом 21 року рекорд Олени Татаркової залишався орієнтиром для жіночої збірної України з тенісу, яку в 90-х асоціювали виключно з нею. Попри свій статус і внесок в історію нашої збірної, Татаркова залишається немедійною фігурою. Зазвичай в таких випадках дуже важливо почути реакцію (чи вітання) від історичної постаті, яка б підкреслила спадкоємність традицій між поколіннями. Обожнюючи копирсатися в статистиці, яка є важливою частиною історії, автор двічі звертався до Олени за розгорнутим коментарем. Цитуємо те, що вдалось отримати: "Це насамперед не стільки рекорд, скільки честь і обов'язок представляти свою країну, яку ти любиш, попри умови...".
- Марта Костюк здобула свою 11 перемогу у складі збірної, обійшовши Тетяну Перебийніс.
- Надія Кіченок завдяки двом перемогам у парі увійшла до топ-10 в історії збірної.
- Катаріна Завацька має вже 7 перемог (13 місце у загальному реєстрі), серед яких 4 у парі (4—1, 10 місце).
- Світоліна провела 20 матчеву зустріч, піднявшись на третю сходинку у відповідному рейтингу.
Топлист українських тенісисток за кількістю матчевих зустрічей
- Олена Татаркова – 27
- Ольга Савчук – 25
- Еліна Світоліна / Леся Цуренко / Юлія Бейгельзімер – по 20
- Альона Бондаренко / Катерина Бондаренко – по 19
- Надія Кіченок – 15
Топгравці збірної України за кількістю переможних ігор, включно з парними зустрічами
- Олена Татаркова – 27
- Катерина Бондаренко – 23
- Альона Бондаренко – 22
- Ольга Савчук – 21
- Юлія Бейгельзімер – 18
- Леся Цуренко – 17
- Еліна Світоліна – 17
- Марта Костюк – 11
- Тетяна Перебийніс – 10
- Надія Кіченок – 9
Наостанок, окремий респект – скромному капітану Іллі Марченку. Його призначення – точне влучання менеджменту Фонду Світоліної. Три матчі – три перемоги – і новий горизонт: підготовка до "файналз", який відбудеться 16-21 вересня в китайському Шеньчжені (покриття – закритий хард). У фінальній частині виступлять: Китай, Італія, Велика Британія, Японія, США, Казахстан, Іспанія та Україна. Наш суперник у чвертьфіналі визначиться 12 травня під час жеребкування.
Ігор ГРАЧОВ, для "Чемпіона"