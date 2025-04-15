Китайська грамота: підсумки виступу збірної України у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг

Україна втретє в історії пробилась до еліти й вперше – у новому форматі

Минулого вікенду, 11-12 квітня, жіноча національна збірна України підкорила нову історичну позначку в Кубку Біллі Джин Кінг. Перемігши Польщу (3:0), а наступного дня – Швейцарію (2:1), наші дівчата пробились до елітного раунду. Вперше – у новому форматі, і втретє загалом у рамках неофіційного чемпіонату світу (2010, 2012).

Головною темою перед стартом групового турніру в польському Радомі був склад суперників. Польща заздалегідь втратила своїх лідерок: Ігу Швьонтек та Магдалену Френх. А вже на місці, напередодні матчу з Україною, захворіла ще й представниця світової топ-30 Магда Лінетт. Відмова головної зірки Швейцарії Белінди Бенчич, яка, до речі, вигравала цей турнір у 2022-му, практично виключила цю команду з боротьби за квиток до "файналз".

Україна ж підійшла без кадрових втрат. Ілля Марченко зібрав потужний ростер: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька та сестри Кіченок – Надія і Людмила. У такій конфігурації наша команда дещо несподівано перетворилась на явного фаворита. І що особливо приємно – капітан і гравчині не стали відхрещуватися від цієї ролі, а навпаки, гідно підтвердили її на корті.

Збірна України перед матчами ФТУ

Основну роботу було зроблено ще 11 квітня, коли українки без втрати жодного сету поклали на лопатки Польщу, яка напередодні сама перемогла Швейцарію (тоді ще з Лінетт у складі, але з двома виснажливими трисетовиками).

Наступного дня Україні було достатньо виграти лише один сет у швейцарок. Марта Костюк дещо відклала святкування, програвши Селін Неф всуху. Але тут варто віддати їй належне: головний матч вона виграла "вчора", до того ж, отримала травму, через яку змушена була знятися з престижного турніру в Штутгарті, де в неї згорять очки за торішній фінал.

Підстрахувала лідерка й головна зірка нашої збірної – Еліна Світоліна, де-факто забезпечивши бронювання квитків у фінальну частину. А переможну крапку було поставлено в парі, що лише підкреслює командний характер цього тріумфу. Особливо символічно, що Надію Кіченок цього разу підтримала Катаріна Завацька – авторка "австрійського дива" у листопаді, без якої цього свята у Радомі просто не було б.

Катаріна Завацька ФТУ

Цифри та факти: ретроспектива прориву

Матчі з Польщею та Швейцарією стали 104-м та 105-м в історії незалежної жіночої збірної України, яка дебютувала 10 травня 1993 року.

Якщо з Швейцарією ми грали вперше, то з Польщею рахунок особистих зустрічей став на нашу користь:

0:1 – Україна – Польща (2:1, 2007 рік); 1:1 – Польща – Україна (1:2, 2019 рік); 2:1 – Україна – Польща (3:0, 2025 рік).

Головний салют запустила героїня радомського вікенду Еліна Світоліна. Як ми вже повідомляли, вона зрівнялася з рекордсменкою Оленою Татарковою за кількістю одиночних перемог у складі збірної (по 17). Протягом 21 року рекорд Олени Татаркової залишався орієнтиром для жіночої збірної України з тенісу, яку в 90-х асоціювали виключно з нею. Попри свій статус і внесок в історію нашої збірної, Татаркова залишається немедійною фігурою. Зазвичай в таких випадках дуже важливо почути реакцію (чи вітання) від історичної постаті, яка б підкреслила спадкоємність традицій між поколіннями. Обожнюючи копирсатися в статистиці, яка є важливою частиною історії, автор двічі звертався до Олени за розгорнутим коментарем. Цитуємо те, що вдалось отримати: "Це насамперед не стільки рекорд, скільки честь і обов'язок представляти свою країну, яку ти любиш, попри умови...".

Марта Костюк здобула свою 11 перемогу у складі збірної, обійшовши Тетяну Перебийніс.

Надія Кіченок завдяки двом перемогам у парі увійшла до топ-10 в історії збірної.

Катаріна Завацька має вже 7 перемог (13 місце у загальному реєстрі), серед яких 4 у парі (4—1, 10 місце).

Світоліна провела 20 матчеву зустріч, піднявшись на третю сходинку у відповідному рейтингу.

Еліна Світоліна ФТУ

Топлист українських тенісисток за кількістю матчевих зустрічей

Олена Татаркова – 27

Ольга Савчук – 25

Еліна Світоліна / Леся Цуренко / Юлія Бейгельзімер – по 20

Альона Бондаренко / Катерина Бондаренко – по 19

Надія Кіченок – 15

Топгравці збірної України за кількістю переможних ігор, включно з парними зустрічами

Олена Татаркова – 27

Катерина Бондаренко – 23

Альона Бондаренко – 22

Ольга Савчук – 21

Юлія Бейгельзімер – 18

Леся Цуренко – 17

Еліна Світоліна – 17

Марта Костюк – 11

Тетяна Перебийніс – 10

Надія Кіченок – 9

Ілля Марченко ФТУ

Наостанок, окремий респект – скромному капітану Іллі Марченку. Його призначення – точне влучання менеджменту Фонду Світоліної. Три матчі – три перемоги – і новий горизонт: підготовка до "файналз", який відбудеться 16-21 вересня в китайському Шеньчжені (покриття – закритий хард). У фінальній частині виступлять: Китай, Італія, Велика Британія, Японія, США, Казахстан, Іспанія та Україна. Наш суперник у чвертьфіналі визначиться 12 травня під час жеребкування.

Ігор ГРАЧОВ, для "Чемпіона"