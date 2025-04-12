Завацька та Кіченок в парній грі принесли Україні перемогу над Швейцарією в кваліфікації КБДК

Катаріна Завацька та Надія Кіченок принесли перемогу збірній України в матчевому протистоянні з командою Швейцарії в межах групи Е кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Українки за 1 годину 26 хвилин обіграли дует Селін Неф/Сюзан Бандеккі з рахунком 6:4, 3:6, 10-5. Таким чином, Україна перемогла Швейцарію з рахунком 2:1.

Українки за гру 2 рази подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 4 брейки. На рахунку їхніх суперниць жодного ейсу, 2 помилки на подачі та 4 брейки.

Особливого турнірного значення ця зустріч уже не мала, тому що наша команда після успіху Еліни Світоліної проти Жиль Тайхманн (6:4, 6:2) достроково забезпечила собі вихід у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг.

The World Cup of Tennis – Кубок Біллі Джин Кінг

Радом, Польща, грунт (зал)

Кваліфікація, група Е, 12 квітня

Україна – Швейцарія 2:1

Катаріна Завацька/Надія Кіченок (Україна) – Селін Неф/Сюзан Бандеккі (Швейцарія) 6:4, 3:6, 10-5

Раніше у суботу Марта Костюк поступилася Селін Неф з рахунком 4:6, 6:7(1).

Фінал Кубку Біллі Джин Кінг відбудеться з 16 по 21 вересня у китайському Шеньчжені. В ньому візьмуть участь 6 команд-переможниць кваліфікаційного етапу, господарки турніру, а також минулорічні переможниці змагань, збірна Італії.

Нагадаємо, що 10 квітня збірна Польщі розгромила команду Швейцарії з рахунком 3:0 у стартовому матчі групи Е. Наступного дня українки обіграли польок з таким же рахунком.