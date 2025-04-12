Костюк поступилася у першій грі матчу збірної України проти Швейцарії у кваліфікації КБДК

Марта Костюк (25) поступилася Селін Неф (178) у першій грі матчевої зустрічі з командою Швейцарії в межах групи Е кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

У грі других ракеток своїх країн сильнішою виявилася швейцарка з рахунком 6:4, 7:6(1). Поєдинок тривав рівно дві години.

19-річна Неф зі старту зустрічі почала демонструвати непоганий рівень тенісу. Однак, коли у сьомому геймі Костюк зробила брейк, здавалося, що гра піде за її сценарієм. На жаль, все сталося рівно навпаки. Швейцарка забрала три гейми поспіль, а з ними й сет.

У другій партії Марта знову першою взяла чужу подачу й повела 2:1. Одразу після цього вона викликала на корт доктора, допомогу їй надавали у підтрибунному приміщенні. Очевидно, Костюк турбували м'язи живота.

Повернувшись на корт, українка одразу програла власну подачу під нуль. Тенісні гойдалки тривали до десятого гейму, коли Костюк за рахунку 4:5 відіграла два матч-пойнти на своїй подачі.

Справа дійшла до тай-брейку, де Неф відіграла чітко, а Марта зробила низку невимушених помилок. Швейцарія вийшла вперед у матчі.

What a moment ❤️ 🇨🇭



Celine Naef claims a first #BJKCup win for Switzerland over Ukraine's Marta Kostyuk 😍



Her 6-4 7-6(1) victory gives Switzerland a 1-0 lead in the tie and keeps their hopes alive! pic.twitter.com/Btug840r3A — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 12, 2025

Костюк за гру 3 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 3 брейки з 15 можливостей. На рахунку її суперниці 1 ейс, 4 помилки на подачі та 4 брейки.

The World Cup of Tennis – Кубок Біллі Джин Кінг

Радом, Польща, грунт (зал)

Кваліфікація, група Е, 12 квітня

Україна – Швейцарія 0:1

Марта Костюк (Україна) – Селін Неф (Швейцарія) 4:6, 6:7(1)

Надалі на корт вийдуть перші ракетки України та Швейцарії, Еліна Світоліна (18) та Жиль Тайхманн (96). Завершуватиме програму матчу парна зустріч. Людмилі та Надії Кіченок протистоятимуть Селін Неф та Сюзан Бандеккі.

Для виходу в фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг збірній України достатньо виграти одну гру з двох, що залишилися.

Нагадаємо, що 10 квітня збірна Польщі розгромила команду Швейцарії з рахунком 3:0 у стартовому матчі групи Е. Наступного дня українки обіграли польок з таким же рахунком.