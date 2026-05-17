Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Програти другий сет було дуже боляче: Світоліна – про перемогу над Гофф

Микола Літвінов — 17 травня 2026, 00:16
Програти другий сет було дуже боляче: Світоліна – про перемогу над Гофф
Еліна Світоліна
Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу над Коко Гофф у фіналі турніру серії WTA 1000 в Римі, наголосивши на тому, що важко було продовжити боротьбу після програного другого сету.

Її слова передає Sky Sports.

"Програти другий сет було дуже боляче, але я намагалася перефокусуватися і продовжити боротьбу. Коко – чудова бійчиня, вона завжди демонструє бойовий дух, тому я намагалася залишатися психологічно сильною".

Нагадаємо, у фіналі турніру серії WTA 1000 Еліна Світоліна обіграла четверту у світовому рейтингу Коко Гофф зі США із рахунком 6:4, 6:7(3), 6:2.

Читайте також :
Гофф: Сподіваюся, ми зустрінемося зі Світоліною у фіналі Ролан Гаррос

Також зауважимо, що у стартовому для себе матчі другого кола в Римі Світоліна легко обіграла місцеву тенісистку Ноемі Базілетті (427), у третьому раунді розібралася з американкою Гейлі Баптіст (25).

В 1/8 фіналу Еліна перемогла чешку Ніколу Бартункову (94), у чвертьфіналі здолала другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану, а у півфіналі впоралася з полькою Ігою Швьонтек (3).

Читайте також :
Фото Ти надихаєш мене щодня: Монфіс зворушливо привітав Світоліну із тріумфом на турнірі в Римі
Еліна Світоліна Коко Гофф

Еліна Світоліна

Ти надихаєш мене щодня: Монфіс зворушливо привітав Світоліну із тріумфом на турнірі в Римі
Римські рекорди та досягнення Еліни Світоліної
Гофф: Сподіваюся, ми зустрінемося зі Світоліною у фіналі Ролан Гаррос
Важко повірити: Світоліна – про здобуття свого третього титулу на престижному турнірі в Римі
Мільйон для Світоліної: визначилися суми призових, зароблених українськими тенісистками в Римі

Останні новини