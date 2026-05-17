Програти другий сет було дуже боляче: Світоліна – про перемогу над Гофф

Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу над Коко Гофф у фіналі турніру серії WTA 1000 в Римі, наголосивши на тому, що важко було продовжити боротьбу після програного другого сету.

Її слова передає Sky Sports.

"Програти другий сет було дуже боляче, але я намагалася перефокусуватися і продовжити боротьбу. Коко – чудова бійчиня, вона завжди демонструє бойовий дух, тому я намагалася залишатися психологічно сильною".

Нагадаємо, у фіналі турніру серії WTA 1000 Еліна Світоліна обіграла четверту у світовому рейтингу Коко Гофф зі США із рахунком 6:4, 6:7(3), 6:2.

Також зауважимо, що у стартовому для себе матчі другого кола в Римі Світоліна легко обіграла місцеву тенісистку Ноемі Базілетті (427), у третьому раунді розібралася з американкою Гейлі Баптіст (25).

В 1/8 фіналу Еліна перемогла чешку Ніколу Бартункову (94), у чвертьфіналі здолала другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану, а у півфіналі впоралася з полькою Ігою Швьонтек (3).