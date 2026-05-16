Гофф: Сподіваюся, ми зустрінемося зі Світоліною у фіналі Ролан Гаррос

Американська тенісистка Коко Гофф прокоментувала свою поразку від Еліни Світоліної у фіналі турнірі серії WTA 1000 в Римі, віддавши належне своїй суперниці, а також висловила надію на зустріч у фіналі Ролан Гаррос.

Про це вона розповіла під час флеш-інтерв'ю після завершення матчу.

"Спершу хочу привітати Еліну. Це була чергова складна битва між нами, і цього разу я по інший бік, але, сподіваюся, одного дня я зможу це змінити. Серйозно, ти провела сильний турнір, зіграла багато довгих матчів проти топових суперниць, тому вітаю тебе та твою команду. З тобою завжди приємно спілкуватися на корті та поза ним. Сподіваюся, ми зустрінемося у фіналі Ролан Гаррос, це було б чудово. Далі я хотіла б подякувати Богу і моєму Спасителю, Ісусу Христу, який оберігає мене і є джерелом спокою".

Окрему вдячність вона висловила своїй сім'ї та команді.

"Також дякую своїй команді. Шкода, що я не змогла зіграти краще в деяких моментах сьогодні, але це були два хороші тижні з вами. Я відчуваю впевненість перед Ролан Гаррос, винесла багато уроків з цього матчу. Ми продовжуємо працювати, і я ціную вас. Хочу подякувати мамі, яка зараз тут, татові, який вдома, та всій родині за підтримку. Дякую болбоям, суддям, волонтерам, персоналу та всім, хто робить цей турнір можливим, максимально полегшуючи нам вихід на корт. Я ціную кожного, кого бачу і кого не бачу. І, звісно, дякую вам, уболівальникам. Надворі холодно, йшов дощ, вже пізно, я готова йти спати. Впевнена, що ви також. Дуже дякую. Сподіваюся, я нічого не забула. Побачимося наступного року".

Нагадаємо, у фіналі турнірі серії WTA 1000 Еліна Світоліна обіграла четверту у світовому рейтингу Коко Гофф зі США із рахунком 6:4, 6:7(3), 6:2.

Також зауважимо, що у стартовому для себе матчі другого кола в Римі Світоліна легко обіграла місцеву тенісистку Ноемі Базілетті (427), у третьому раунді розібралася з американкою Гейлі Баптіст (25).

В 1/8 фіналу Еліна перемогла чешку Ніколу Бартункову (94), у чвертьфіналі здолала другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану, а у півфіналі впоралася з полькою Ігою Швьонтек (3).