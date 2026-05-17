Ти надихаєш мене щодня: Монфіс зворушливо привітав Світоліну із тріумфом на турнірі в Римі

Французький тенісист Гаель Монфіс емоційно привітав свою дружину Еліну Світоліну після її перемоги на турнірі серії WTA 1000 у Римі.

Монфіс опублікував у соцмережах фото Еліни з трофеєм та залишив зворушливе послання, яке швидко розлетілося серед фанатів тенісу.

"Вісім років. Вісім років, щоб знову піднятися на вершину турніру Masters 1000.

Який сезон, який тиждень, яка ти неймовірна гравчиня. Але передусім – яка ти жінка. Неймовірна мама для Скаї, виняткова спортсменка та людина з унікальною душею.

Я так пишаюся тобою, кохана. Твоєю силою, твоїм спокоєм і всім, що ти щодня тихо несеш на своїх плечах. Ти надихаєш мене кожного дня.

Насолоджуйся цим моментом, відчуй його повністю. Ти заслуговуєш на кожну секунду цього. Я тебе люблю", – написав Монфіс.