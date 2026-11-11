Світоліна проти Мухової на WTA Finals: чи вдасться Еліні реабілітуватися за стартовий розгром?

На Підсумковому турнірі в Індіан-Веллсі продовжуються матчі другого туру групового етапу. Одна представниця України, Марта Костюк, після двох програних поєдинків уже втратила шанси на вихід до півфіналу змагань.

До плейоф із кожного квартету виходять по дві тенісистки. Еліна Світоліна стартувала на WTA Finals із нищівної поразки від "нейтральної" Мірри Андрєєвої. Щоб за прикладом молодшої партнерки по збірній достроково не завершити боротьбу за трофей, одеситці обов'язково потрібно вигравати свій другий матч.

11 листопада у межах Групи 2 Підсумкового турніру Світоліна протистоятиме чешці Кароліні Муховій, яка на старті також поступилася.

Еліна Світоліна, 32 роки, 6 ракетка світу

Детально шлях першої ракетки України в поточному сезоні описаний у прев'ю до турніру. В межах цього анонсу нагадаємо, що в її активі два титули: WTA 250 в Окленді та WTA 1000 в Римі. Після Australian Open, на якому Світоліна дійшла до півфіналу, вона вперше з жовтня 2021 року повернулася до топ-10 світового рейтингу.

Еліна Світоліна Getty images

Друга половина року стала для Еліни менш вдалою. Частково це пов'язано з травмою гомілкостопу, отриманою в Торонто, частково – з проблемами в особистому житті. Місяць тому Світоліна повідомила про розлучення з чоловіком Гаелем Монфісом. Новина стала шоком для тенісного середовища й до Індіан-Веллса тенісистка приїхала далеко не в оптимальному психологічному стані.

До того ж, тренер українки Ендрю Беттлз не може підтримувати підопічну на змаганні, оскільки знаходиться поруч із дружиною, яка має ось-ось народити. Замість нього допомагає Світоліній в Америці Сергій Стаховський.

За таких умов важко було сподіватися на прорив від Еліни в Індіан Веллсі у складній групі з "нейтральними" Аріною Сабалєнкою та Міррою Андрєєвою, а також чешкою Кароліною Муховою. Були сподівання на досвід Світоліної, яка у своєму активі має трофей WTA Finals-2018.

Стартовий матч проти Андрєєвої приніс суцільне розчарування. Очевидно, наша тенісистка планувала діяти в атакувальному стилі, однак її гра більше нагадувала найгірші виступи Марти Костюк. Перші подачі, якщо й проходила, були недостатньо гострими, в розіграшах же Еліна відчувала труднощі з тим, щоб просто тримати м'яч у грі. З атаками справи були ще гіршими.

19-річна суперниця не зробила нічого особливого, забравши те, що само пливло їй до рук. У другій партії Світоліна виглядала навіть отримала принизливого "бублика", першого в поточному сезоні.

За два дні важко сподіватися на кардинальну зміну рівня гри, але відступати одеситці нема куди. У випадку поразки від Мухової шанси на вихід до півфіналу або щезнуть взагалі, або стануть суто теоретичними.

Кароліна Мухова, 30 років, 7 ракетка світу

Досвідчена чешка, як не дивно, є дебютанткою Підсумкового турніру. Головною причиною цього є схильність спортсменки до травм. У 2023 році вона кваліфікувалась на WTA Finals, але виступити на ньому не зуміла через чергове пошкодження.

Поточного сезону Мухова стала чемпіонкою турніру серії WTA 1000 у Досі. На Вімблдоні вона примудрилася програти фінал своїй молодшій співвітчизниці Лінді Носковій, ведучи 1:0 за сетами та 5:2 у другій партії. Не допомогли навіть 6 матч-пойнтів.

У вересні в складі своєї національної збірної разом із Носковою Мухова тріумфувала на Кубку Біллі Джин Кінг. У фіналі чешки перемогли українок, а Кароліна була сильнішою за Ангеліну Калініну.

Після липневого Вімблдона Мухова провела лише 3 турніри WTA через проблеми зі здоров'ям. Під час осінньої не особливо вдалої азійської серії було видно, що тенісистка грає з фізичним дискомфортом.

Після вильоту у третьому колі в Ухані Кароліна мала майже місяць на відновлення і, схоже, зуміла перезавантажитися. Принаймні її стартовий поєдинок в Індіан-Веллсі проти Сабалєнки залишив гарне враження.

Матч за якістю гри загалом вийшов поки найкращим на турнірі. Мухова нічим не поступалася своїй суперниці, подавала на першу партію, однак все ж програла у двох сетах. Долю зустрічі вирішили буквально декілька епізодів на користь "нейтралки".

Тепер чешці, так само як і Світоліній, для збереження реальних шансів виходу до стадії плейоф у другому турі неодмінно потрібна перемога.

Мухова, як і всі гравчині з її країни, полюбляє на корті діяти першим номером. За великим рахунком, у неї немає слабких місць. В арсеналі Кароліни є потужна подача, а також різноманітний набір ударів: як плоских, так і з обертанням. З технікою в неї все в порядку.

Найслабше місце Мухової – фізична готовність. Якщо вона не перебуває в оптимальній формі, затяжні матчі можуть становити для неї проблему.

Очні зустрічі

Тенісистки провели між собою чотири матчі, три з яких завершилися на користь українки. Правда, два з них датуються ще 2019 роком. Поточного сезону у півфіналі у Штутгарті на закритому ґрунті Мухова виграла у важкому трисетовому поєдинку.

Прогноз букмекерів

Мухова вважається невеликою фавориткою протистояння. На її перемогу пропонується коефіцієнт 1.71, а на Світоліну можна поставити за 2.20.

Відверто кажучи, подивившись стартові матчі турніру, логіку букмекерів зрозуміти непросто. Еліна очевидно знаходиться в пригніченому психологічному стані та не в найкращих фізичних кондиціях. Кароліна свою "фізику" після посереднього виступу в Китаї, навпаки, відновила.

Реальних шансів на успіх в українки за такої ситуації небагато. Надія хіба тільки на досвід Світоліної, який може допомогти пережити не найприємніший момент у житті та кар'єрі.

Де дивитися онлайн матч Світоліна – Мухова

Поєдинок другого туру групи 2 відбудеться 11 листопада о 22:00 за київським часом першим запуском.

В Україні WTA Finals транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.