Костюк програла другий матч на Підсумковому турнірі та втратила шанси на вихід у півфінал

Українська тенісистка Марта Костюк (10) втратила шанси вийти у півфінал Підсумкового турніру після поразки у другому турі Групи 1 від американки Джессіки Пегули (5).

Гра тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 5:7.

WTA Finals

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $10,000,000

2 тур групового етапу, 10 листопада

Марта Костюк (Україна) – Джессіка Пегула (США) 2:6, 5:7

Тенісистки зустрічалися ввосьме, українка має три перемоги, зокрема, дві поточного сезону.

Незалежно від результату іншого матчу Групи 2 між чешкою Ліндою Носковою (8) та американкою Коко Гофф (4), Костюк не зможе пробитися у півфінал дебютного для себе Підсумкового турніру. До плейоф виходять по дві найкращі тенісистки з кожного квартету.

Або Носкова, або Гофф після свого поєдинку матиме дві перемоги і стане недосяжною для українки, а Пегула вже має у своєму активі 3 виграні сети, тоді як Марта на турнірі не взяла ще жодного й Джессіку через це наздогнати не зможе.

У третьому турі 12 листопада Костюк зіграє з Гофф, але цей поєдинок може у випадку перемогу принести українці тільки 200 рейтингових очок. Боротьбу за трофей для Марти завершено.

Нагадаємо, що у першому турі Підсумкового турніру Костюк поступилася чешці Лінді Носковій.

Інша представниця України, Еліна Світоліна, теж програла у першому турі WTA Finals. Її кривдницею стала "нейтральна" Мірра Андрєєва.

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