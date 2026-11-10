Сабалєнка стартувала на Підсумковому турнірі з непростої перемоги

"Нейтральна" друга ракетка світу Аріна Сабалєнка перемогла чешку Кароліну Мухову (7) у матчі першого туру Групи 2 Підсумкового турніру в Індіан-Веллсі.

Гра тривала 1 годину 51 хвилину і завершилася з рахунком 7:6(2), 7:5.

У першій партії Мухова двічі була попереду з брейком і подавала на сет за рахунку 5:4, однак реалізувати перевагу не зуміла. А в другому сеті Сабалєнка лише з другої спроби змогла втримати свою подачу на матч.

WTA Finals

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $10,000,000

1 тур групового етапу, 9 листопада

Аріна Сабалєнка (-) – Кароліна Мухова (Чехія) 7:6(2), 7:5

Тенісистки зустрічалися вшосте, кожна має по три перемоги.

У Групі 2 виступає також українська тенісистка Еліна Світоліна (6). Одразу після звітного поєдинку вона проведе стартовий матч WTA Finals проти "нейтральної" Мірри Андрєєвої.

Нагадаємо, напередодні інша українка Марта Костюк (10) поступилася у грі Групи 1 Підсумкового турніру представниці Чехії Лінді Носковій (8).