Світоліна проти Андрєєвої: принциповий україно-російський поєдинок на Підсумковому турнірі
На Підсумковому турнірі в Індіан-Веллсі продовжуються матчі першого туру групового етапу. Напередодні боротьбу розпочала українська дебютантка WTA Finals Марта Костюк, яка поступилася в поєдинку Групи 1 чешці Лінді Носковій.
9 листопада на турнірі стартуватиме лідерка українського тенісу Еліна Світоліна. Одеситка тричі брала участь у Підсумковому й є чемпіонкою 2018 року та фіналісткою 2019-го. Відтоді Світоліній жодного разу не вдавалося кваліфікуватися на останнє велике змагання сезону.
Поточного року Еліна повернулася в еліту світового тенісу й учетверте в кар'єрі виступить на WTA Finals. Українка потрапила до Групи 2 у дуже специфічну компанію "нейтральних" Аріни Сабалєнки і Мірри Андрєєвої, а також чешки Кароліни Мухової.
Стартувати нашій спортсменці випало проти Андрєєвої.
Еліна Світоліна, 32 роки, 6 ракетка світу
Світоліна провела блискучу першу половину сезону. Вона виграла перший же турнір рівня WTA 250 в Окленді, а на Australian Open дійшла до півфіналу, де поступилася Сабалєнці. В 1/8 фіналу Еліна впевнено перемогла Андрєєву.
За підсумками австралійського Слему Світоліна вперше з 2021 року повернулася до топ-10 світового рейтингу.
Шлях нагору продовжився й надалі. На "тисячнику" в Дубаї українка стала фіналісткою, а в Індіан-Веллсі (у тій же локації, де проходить WTA Finals) зіграла у півфіналі.
У травні Еліна здобула третій титул на одному з найулюбленіших турнірів сезону – в Римі. Одеситка послідовно обіграла більшість світової еліти: Рибакіну, Швьонтек і Гофф.
На Ролан Гаррос Світоліній заступила дорогу у чвертьфіналі подруга по збірній, Марта Костюк.
Трав'яний сезон спортсменці не вдався, а на початку літньої північноамериканської серії хардових турнірів Еліна дійшла до півфіналу в Торонто. На жаль, у Канаді вона отримала пошкодження гомілкостопа, тому подальші виступи в США успіхів не принесли.
Другий поспіль виступ збірної України в фінальній частині Кубку Біллі Джин Кінг завершився дебютним фіналом, однак Світоліна у Шеньчжені програла два особисті поєдинки з трьох проведених.
А після чвертьфіналів у Пекіні та Ухані перша ракетка України шокувала весь тенісний світ новиною про розлучення з чоловіком Гаелем Монфісом після семи років стосунків. Заяви подружжя були наскільки розлогими, настільки ж неконкретними, тому, як водиться, вболівальницька спільнота додумала сама деталі й на Світоліну в коментарях вилилося багато бруду.
До того ж, в Індіан-Веллсі тенісистку не супроводжуватиме її тренер Ендрю Беттлз. Дружина фахівця має народити найближчим часом, тож допомагатиме Еліні на Підсумковому турнірі український екстенісист Сергій Стаховський.
Проблем перед WTA Finals у Світоліної багато, і чи зможе вона їх подолати та вийти зі складної групи до півфіналу, питання залишається відкритим.
Мірра Андрєєва, 19 років, 3 ракетка світу
Тенісистка з Росії другий сезон поспіль перебуває в еліті світового тенісу. Якщо минулого року вона сильно провела хардові "тисячники" кінця зими – початку весни, то у 2026-му досягла успіхів на ґрунті.
У квітні Андрєєва стала переможницею турніру WTA 500 у Лінці, у травні дісталася фіналу на "тисячнику" в Мадриді, де її зупинила Марта Костюк.
Головним здобутком Мірри стала дебютна перемога на турнірі Grand Slam. На Ролан Гаррос, взявши в півфіналі реванш у Костюк, "нейтралка" стала чемпіонкою. Варто відзначити, що на шляху до трофею їй не довелося зіграти з жодною представницею топ-10 рейтингу.
Після цього Андрєєва певний час не демонструвала серйозних результатів. Скоріш за все, на це вплинула втома, адже тенісистка провела за сезон велику кількість турнірів, що навряд корисно в юному віці.
Однак восени Мірра повернулася на високий рівень, дійшовши до фіналу на турнірі WTA 1000 в Пекіні й піднявшись на найвищу для себе третю позицію в рейтингу.
Після цього в неї був майже місяць на підготовку до першого в кар'єрі Підсумкового.
Свою гру Андрєєва будує від потужної першої подачі, яка є стабільною й летить зі швидкістю близько 180 км/год. Коли вона в формі, завдяки подачі не дозволяє суперницям робити багато брейків.
Розіграші спортсменка проводить у комбінаційному стилі, що незвично для представниць Росії з їхніми традиційно потужними ударами з будь-яких ситуацій. Андрєєва покладається на свій бекхенд, який загалом є одним із найкращих у Турі, а удар зліва по лінії є її "коронкою".
Зате форхенд у Мірри – очевидна слабка ланка, з нього вона рідко атакує і припускається чималої кількості помилок. Це варто враховувати Світоліній при виборі тактики на матч.
Очні зустрічі
Майбутні суперниці провели між собою два поєдинки. Минулого сезону Андрєєва була сильнішою у чвертьфіналі саме в Індіан-Веллсі. "Нейтралка" знає, як перемагати у спорткомплексі Indian Wells Tennis Garden, де проходить Підсумковий турнір, адже у 2025-му не тільки обіграла тут Еліну, а й здобула титул.
Світоліна взяла реванш цього сезону в 1/8 фіналу Australian Open. Українка провела зразковий матч, ідеально використавши слабкість форхенду Андрєєвої, направляючи більшість м'ячів їй під праву руку. В результаті Мірра зробила купу невимушених помилок, а Еліна пройшла до чвертьфіналу.
Прогноз букмекерів
Андрєєва вважається букмекерськими конторами фавориткою протистояння. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.54, на успіх Світоліної пропонується цифра 2.54.
На такі котирування, безумовно, вплинула не найкраща друга половина сезону у виконанні Еліни, до того ж, психологічно українка після нещодавнього розлучення апріорі не може перебувати в душевному спокої.
"Нейтралка" продемонструвала повернення весняної форми в Пекіні, а в Індіан-Веллсі вона уже відчувала смак перемог.
Тому букмекери мають рацію, проте не варто забувати про досвід Світоліної, а також події восьмирічної давнини. Тоді Еліна приїхала до Сінгапуру на Підсумковий турнір однозначною аутсайдеркою змагань. І здобула п'ять перемог та престижний трофей. Скидати одеситку з рахунків не варто.
Де дивитися онлайн матч Світоліна – Андрєєва
Поєдинок першого туру групи 2 відбудеться 9 листопада орієнтовно о 23:30 за київським часом другим запуском після гри Сабалєнка – Мухова.
В Україні WTA Finals транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.