Світоліна проти Андрєєвої: принциповий україно-російський поєдинок на Підсумковому турнірі

На Підсумковому турнірі в Індіан-Веллсі продовжуються матчі першого туру групового етапу. Напередодні боротьбу розпочала українська дебютантка WTA Finals Марта Костюк, яка поступилася в поєдинку Групи 1 чешці Лінді Носковій.

9 листопада на турнірі стартуватиме лідерка українського тенісу Еліна Світоліна. Одеситка тричі брала участь у Підсумковому й є чемпіонкою 2018 року та фіналісткою 2019-го. Відтоді Світоліній жодного разу не вдавалося кваліфікуватися на останнє велике змагання сезону.

Поточного року Еліна повернулася в еліту світового тенісу й учетверте в кар'єрі виступить на WTA Finals. Українка потрапила до Групи 2 у дуже специфічну компанію "нейтральних" Аріни Сабалєнки і Мірри Андрєєвої, а також чешки Кароліни Мухової.

Стартувати нашій спортсменці випало проти Андрєєвої.

Еліна Світоліна, 32 роки, 6 ракетка світу

Світоліна провела блискучу першу половину сезону. Вона виграла перший же турнір рівня WTA 250 в Окленді, а на Australian Open дійшла до півфіналу, де поступилася Сабалєнці. В 1/8 фіналу Еліна впевнено перемогла Андрєєву.

За підсумками австралійського Слему Світоліна вперше з 2021 року повернулася до топ-10 світового рейтингу.

Шлях нагору продовжився й надалі. На "тисячнику" в Дубаї українка стала фіналісткою, а в Індіан-Веллсі (у тій же локації, де проходить WTA Finals) зіграла у півфіналі.

У травні Еліна здобула третій титул на одному з найулюбленіших турнірів сезону – в Римі. Одеситка послідовно обіграла більшість світової еліти: Рибакіну, Швьонтек і Гофф.

Еліна Світоліна з трофеєм у Римі j48tennis

На Ролан Гаррос Світоліній заступила дорогу у чвертьфіналі подруга по збірній, Марта Костюк.

Трав'яний сезон спортсменці не вдався, а на початку літньої північноамериканської серії хардових турнірів Еліна дійшла до півфіналу в Торонто. На жаль, у Канаді вона отримала пошкодження гомілкостопа, тому подальші виступи в США успіхів не принесли.

Другий поспіль виступ збірної України в фінальній частині Кубку Біллі Джин Кінг завершився дебютним фіналом, однак Світоліна у Шеньчжені програла два особисті поєдинки з трьох проведених.

А після чвертьфіналів у Пекіні та Ухані перша ракетка України шокувала весь тенісний світ новиною про розлучення з чоловіком Гаелем Монфісом після семи років стосунків. Заяви подружжя були наскільки розлогими, настільки ж неконкретними, тому, як водиться, вболівальницька спільнота додумала сама деталі й на Світоліну в коментарях вилилося багато бруду.

До того ж, в Індіан-Веллсі тенісистку не супроводжуватиме її тренер Ендрю Беттлз. Дружина фахівця має народити найближчим часом, тож допомагатиме Еліні на Підсумковому турнірі український екстенісист Сергій Стаховський.

Проблем перед WTA Finals у Світоліної багато, і чи зможе вона їх подолати та вийти зі складної групи до півфіналу, питання залишається відкритим.

Мірра Андрєєва, 19 років, 3 ракетка світу

Тенісистка з Росії другий сезон поспіль перебуває в еліті світового тенісу. Якщо минулого року вона сильно провела хардові "тисячники" кінця зими – початку весни, то у 2026-му досягла успіхів на ґрунті.

У квітні Андрєєва стала переможницею турніру WTA 500 у Лінці, у травні дісталася фіналу на "тисячнику" в Мадриді, де її зупинила Марта Костюк.

Головним здобутком Мірри стала дебютна перемога на турнірі Grand Slam. На Ролан Гаррос, взявши в півфіналі реванш у Костюк, "нейтралка" стала чемпіонкою. Варто відзначити, що на шляху до трофею їй не довелося зіграти з жодною представницею топ-10 рейтингу.

Мірра Андрєєва Getty images

Після цього Андрєєва певний час не демонструвала серйозних результатів. Скоріш за все, на це вплинула втома, адже тенісистка провела за сезон велику кількість турнірів, що навряд корисно в юному віці.

Однак восени Мірра повернулася на високий рівень, дійшовши до фіналу на турнірі WTA 1000 в Пекіні й піднявшись на найвищу для себе третю позицію в рейтингу.

Після цього в неї був майже місяць на підготовку до першого в кар'єрі Підсумкового.

Свою гру Андрєєва будує від потужної першої подачі, яка є стабільною й летить зі швидкістю близько 180 км/год. Коли вона в формі, завдяки подачі не дозволяє суперницям робити багато брейків.

Розіграші спортсменка проводить у комбінаційному стилі, що незвично для представниць Росії з їхніми традиційно потужними ударами з будь-яких ситуацій. Андрєєва покладається на свій бекхенд, який загалом є одним із найкращих у Турі, а удар зліва по лінії є її "коронкою".

Зате форхенд у Мірри – очевидна слабка ланка, з нього вона рідко атакує і припускається чималої кількості помилок. Це варто враховувати Світоліній при виборі тактики на матч.

Очні зустрічі

Майбутні суперниці провели між собою два поєдинки. Минулого сезону Андрєєва була сильнішою у чвертьфіналі саме в Індіан-Веллсі. "Нейтралка" знає, як перемагати у спорткомплексі Indian Wells Tennis Garden, де проходить Підсумковий турнір, адже у 2025-му не тільки обіграла тут Еліну, а й здобула титул.

Світоліна взяла реванш цього сезону в 1/8 фіналу Australian Open. Українка провела зразковий матч, ідеально використавши слабкість форхенду Андрєєвої, направляючи більшість м'ячів їй під праву руку. В результаті Мірра зробила купу невимушених помилок, а Еліна пройшла до чвертьфіналу.

Прогноз букмекерів

Андрєєва вважається букмекерськими конторами фавориткою протистояння. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.54, на успіх Світоліної пропонується цифра 2.54.

На такі котирування, безумовно, вплинула не найкраща друга половина сезону у виконанні Еліни, до того ж, психологічно українка після нещодавнього розлучення апріорі не може перебувати в душевному спокої.

"Нейтралка" продемонструвала повернення весняної форми в Пекіні, а в Індіан-Веллсі вона уже відчувала смак перемог.

Тому букмекери мають рацію, проте не варто забувати про досвід Світоліної, а також події восьмирічної давнини. Тоді Еліна приїхала до Сінгапуру на Підсумковий турнір однозначною аутсайдеркою змагань. І здобула п'ять перемог та престижний трофей. Скидати одеситку з рахунків не варто.

Де дивитися онлайн матч Світоліна – Андрєєва

Поєдинок першого туру групи 2 відбудеться 9 листопада орієнтовно о 23:30 за київським часом другим запуском після гри Сабалєнка – Мухова.

В Україні WTA Finals транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.