Калініна стала 13-ю українкою, яка взяла сет "всуху" на турнірах Grand Slam

Ангеліна Калініна (60) вилетіла з першого кола Ролан Гаррос від француженки Діан Паррі (92).

Вона стала 13-ю представницею українського тенісу, котра виграла сет із рахунком 6:0 в основній сітці Grand Slam.

Це вже 36-й український "бублик" на "мейджорах" і перший з Australian Open-2025.

Цікаво, що Калініна водночас відзначилася зі знаком "мінус". Ангеліна стала третьою українкою, яка програла на "мейджорі" із виграною партією під нуль (6:0).

Раніше таким прикрим результатом відзначилися Олена Татаркова, яка поступилася німкені Міріам Шніцер на US Open-1998 (6:0, 6:7, 3:6) та Даяна Ястремська, яка програла американці Медісон Бренгл на Australian Open у 2022 році (1:6, 6:0, 0:5 відмова).

Нагадаємо, що напередодні свої стартові матчі в столиці Франції виграли п'ятеро українок: Еліна Світоліна (7), Марта Костюк (15), Юлія Стародубцева (54), Дар'я Снігур (95) та Олександра Олійникова (65).

Раніше повідомлялося, що Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик не зуміли подолати перше коло Ролан Гаррос у парному розряді.