Кіченок і Кравчик програли бразильсько-російській парі на старті Ролан Гаррос

Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик не зуміли подолати перше коло Ролан Гаррос у парному розряді. На старті змагань дев'яті сіяні поступилися дуету Беатріс Хаддад Мая (Бразилія)/Людмила Самсонова (-).

Гра тривала 2 години 16 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 6:2, 2:6.

У першому сеті україно-американська пара була попереду 4:1, проте не втримала перевагу.

За поєдинок Кіченок і Кравчик 2 рази подали навиліт, зробили 6 подвійних помилок та 5 брейків. Їхні суперниці не виконували ейсів, зробили 1 помилку на подачі та 6 брейків.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Перше коло парного розряду, 26 травня

Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) – Беатріс Хаддад Мая (Бразилія)/Людмила Самсонова (-) 5:7, 6:2, 2:6

Нагадаємо, що 26 травня свої стартові матчі Ролан Гаррос в одиночному розряді проведуть Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова.