Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Ролан Гаррос

Кіченок і Кравчик програли бразильсько-російській парі на старті Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 26 травня 2026, 14:25
Кіченок і Кравчик програли бразильсько-російській парі на старті Ролан Гаррос
Людмила Кіченок (зліва) і Дезіре Кравчик
btu.org.ua

Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик не зуміли подолати перше коло Ролан Гаррос у парному розряді. На старті змагань дев'яті сіяні поступилися дуету Беатріс Хаддад Мая (Бразилія)/Людмила Самсонова (-).

Гра тривала 2 години 16 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 6:2, 2:6.

У першому сеті україно-американська пара була попереду 4:1, проте не втримала перевагу.

За поєдинок Кіченок і Кравчик 2 рази подали навиліт, зробили 6 подвійних помилок та 5 брейків. Їхні суперниці не виконували ейсів, зробили 1 помилку на подачі та 6 брейків.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Перше коло парного розряду, 26 травня

Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) – Беатріс Хаддад Мая (Бразилія)/Людмила Самсонова (-) 5:7, 6:2, 2:6

Нагадаємо, що 26 травня свої стартові матчі Ролан Гаррос в одиночному розряді проведуть Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова.

Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Людмила Кіченок парний розряд Ролан Гаррос

Людмила Кіченок

Кіченок і Кравчик не впоралися з лідерками посіву у чвертьфіналі турніру в Страсбурзі
Кіченок вдало стартувала в парному розряді турніру WTA 500 у Страсбурзі
Кіченок і Кравчик не зуміли стати чемпіонками парного турніру WTA в Парижі
Кіченок і Кравчик програли російському дуету на старті парних змагань у Римі
Дві українки вийдуть на корти Рима 10 травня: відомий час

Останні новини