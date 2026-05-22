Йду крок за кроком: Калініна – про вихід у фінал турніру WTA в Марокко
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (84) оцінив вихід у фінал турніру серії WTA 250 в марокканському Рабаті.
Її слова передає BTU.
В 1/2 українка розгромила угорку Панну Удварді (68) – 6:0, 6:3
"Секрету немає, це просто теніс. Ми просто змагаємось і намагаємось щодня показувати найкращий результат. Завтра фінал, але я йду крок за кроком, день за днем.
Чи був це легкий матч? Гадаю, це лише рахунок. Безперечно, легких матчів тут немає, всі гравчині дуже сильні. Сьогодні ще й дуже спекотно. Тож це був чудовий матч, і я вважаю, що справа не в рахунку, а просто в грі", – сказала тенісистка.
Також українка поділилась очікуваннями від майбутнього фіналу.
"Я думаю, що сьогодні я грала краще, ніж учора, тому я рада, що сьогодні багато чого вийшло. Сподіваюся, завтра зіграю ще краще, подивимося". – підсумувала українка.
У вирішальному матчі змагань Ангеліна зіграє проти переможниці поєдинку між Жиль Тайхманн (207, Швейцарія) та Петрою Марчінко (76, Хорватія).
Нагадаємо, фінал турніру серії WTA 250 у марокканському Рабаті Ангеліни Калініної став уже восьмим вирішальним матчем для наших тенісисток на рівні Туру за сезон. Це новий національний рекорд України. Попереднє досягнення становило 7 виходів у фінал і датоване 2017-2018 роками.