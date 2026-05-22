Йду крок за кроком: Калініна – про вихід у фінал турніру WTA в Марокко

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (84) оцінив вихід у фінал турніру серії WTA 250 в марокканському Рабаті.

Її слова передає BTU.

В 1/2 українка розгромила угорку Панну Удварді (68) – 6:0, 6:3

"Секрету немає, це просто теніс. Ми просто змагаємось і намагаємось щодня показувати найкращий результат. Завтра фінал, але я йду крок за кроком, день за днем.

Чи був це легкий матч? Гадаю, це лише рахунок. Безперечно, легких матчів тут немає, всі гравчині дуже сильні. Сьогодні ще й дуже спекотно. Тож це був чудовий матч, і я вважаю, що справа не в рахунку, а просто в грі", – сказала тенісистка.