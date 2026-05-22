Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Визначилася суперниця Калініної у фіналі турніру в Марокко

Станіслав Матусевич — 22 травня 2026, 18:25
Визначилася суперниця Калініної у фіналі турніру в Марокко
Ангеліна Калініна
WTA

20-річна хорватська тенісистка Петра Марчинко (76) стала суперницею українки Ангеліни Калініної (84) у фіналі турніру серії WTA 250 в марокканському Рабаті. У півфінальному поєдинку Марчинко обіграла швейцарку Жиль Тайхманн (207).

Гра тривала 1 годину 46 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(2), 6:3.

Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem WTA 250
Рабат, Марокко, грунт
Призовий фонд: $283,347
Півфінал, 22 травня

Петра Марчинко (Хорватія) – Жиль Тайхманн (Швейцарія) 7:6(2), 6:3

Калініна та Марчинко раніше не зустрічалися. Молода хорватка вперше в кар'єрі дійшла дісталася до фіналу турніру WTA. Українка проведе третій вирішальний матч і спробує здобути дебютний титул.

Нагадаємо, що у своєму півфіналі в Рабаті Калініна розгромила угорку Панну Удварді (68)

Ангеліна Калініна WTA 250

Ангеліна Калініна

Йду крок за кроком: Калініна – про вихід у фінал турніру WTA в Марокко
Калініна з розгромом вийшла у фінал турніру WTA в Марокко
Калініна вийшла у півфінал турніру WTA в Рабаті, обігравши майбутню суперницю Світоліної
Калініна взяла гору в українському дербі й вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Рабаті
Стародубцева вийшла у друге коло турніру WTA в Рабаті й зіграє з іншою українкою

Останні новини