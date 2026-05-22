Визначилася суперниця Калініної у фіналі турніру в Марокко

20-річна хорватська тенісистка Петра Марчинко (76) стала суперницею українки Ангеліни Калініної (84) у фіналі турніру серії WTA 250 в марокканському Рабаті. У півфінальному поєдинку Марчинко обіграла швейцарку Жиль Тайхманн (207).

Гра тривала 1 годину 46 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(2), 6:3.

Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem – WTA 250

Рабат, Марокко, грунт

Призовий фонд: $283,347

Півфінал, 22 травня

Петра Марчинко (Хорватія) – Жиль Тайхманн (Швейцарія) 7:6(2), 6:3

Калініна та Марчинко раніше не зустрічалися. Молода хорватка вперше в кар'єрі дійшла дісталася до фіналу турніру WTA. Українка проведе третій вирішальний матч і спробує здобути дебютний титул.

Нагадаємо, що у своєму півфіналі в Рабаті Калініна розгромила угорку Панну Удварді (68)