Український слід: потенціал на історію в Парижі від чарівної четвірки

У вівторок, 27 травня, перемога Ангеліни Калініної стала останнім акордом української програми першого кола. І вже маємо гучну заявку на друге: одразу чотири тенісистки пробились далі. Це всього лише четвертий такий випадок в історії Ролан Гарроса (після 2009, 2017, 2018 років), і вперше – виключно завдяки жінкам.

Яким є наш максимум у третьому колі в Парижі?

Той, який можна, не тільки обновляти, а й встановлювати новий. А саме – українців ніколи не було троє (чи більше) у 1/16 фіналу РГ.

Втрати: несподівана Костюк і героїчна Соболєва

Почнемо з тих, кого вже немає в турнірі. Бачити тут так рано Марту Костюк – несподівано і болісно. Вона мала посів (26), зовні – непоганий жереб у вигляді кваліфаєрки (проте на ділі – дуже потужної ґрунтовички, яка про себе ще змусить говорити). У цієї поразки є причина, яку Марта вирішила залишити у секреті, проте наша мета – поглянути на результати скрізь призму цифр.

Серед 27 перемог Костюк на мейджорах, саме на РГ їх найменше — лише 4. І це стільки ж, скільки у неї вильотів у першому колі, та менше за самі участі в основі (6).

Про кваліфаєрку Анастасію Соболєву ми вже говорили, але не проти повторити: перша перемога у кваліфікації на рівні ГС, безпосередньо переможний квал із матчами на "Ленглєні" і "Матьє" та гідна поразка в основі. Стала 25-ю українкою, яка грала в основі РГ, і 26-ю на ВШ загалом.

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Еліна Світоліна – це завжди про історію та рекорди. Зупинимось на основних з них. Найкрутіший: це вже дванадцята (!) поспіль перемога у перших колах РГ. Навіть можна так – вона взагалі ніколи не програвала в Парижі у першому колі. Плюс вона стала ювілейною – 30-ю – на паризьких кортах. Для порівняння – другою з шаленим відставанням йде Леся Цуренко (10).

До речі, Світоліна вже впритул підібралася до Лесі в іншому досить солідному і показовому реєстрі: по стартах в основі GS. Наразі Цуренко, яка чекає рішення суду щодо її позову на WTA, має 45 участей у першому колі, а Еліна – 44.

Зрозуміло, якщо не втрутиться головна біда спортсмена – травма – то вже в цьому році національний рекорд перейде до Еліни. І у нас буде привід заглянути у відкрите море – її місце у цьому реєстрі серед усіх гравчинь Туру.

Той факт, що Світоліна має 12 стартів (пам'ятаємо, виключно переможних) на РГ – теж новий рекорд. Вона відривається від тієї ж самої Цуренко (10).

Даяна Ястремська здобула лише третю перемогу на кортах РГ, причому дві з них прийшлися на минулорічний розіграш. Втім в нашому специфічному ракурсі хотілось звернути увагу на порівняння її показників з Мартою Костюк. Обидві мають по шість стартів на РГ, і по 21 – на GS. У Марти чотири перемоги у Парижі, у Даяни – три (і вона ще в грі). Тим цікавіше побачити, хто з них вирветься вперед на довгій дистанції. Поки Даяна має козир у вигляді півфіналу Шолому (АО-2024), у Марти ж – "тільки" чвертьфінал (АО-2024). По окремих перемогах на GS Костюк відносно відірвалася від сусідки (знедавна вони живуть поруч) – 27 проти 21.

Юлія Стародубцева – без перебільшення феномен у Турі. Навіть залізно стоячи у топ-100, вона примудряєьбся застрягати у кваліфікаційних дебрях. Втім, там вона має статус королеви та точно б мала сторінку у розділі "рекорди". Минулого року вона виграла усі чотири кваліфайни сезону на ВШ. Здається, унікальний випадок!

А зараз у Парижі, хоч і програла фінал, прервавши 14-матчеву виграшну серію у відборах, проте зафіксувала ще одну цікавинку – вона подолала квал мейджора вп'яте поспіль! І як – через опцію "лакі лузер", застрибнувши в останній вагон, адже вона стояла другою у черзі в основу в разі відмов, а таких сталося саме дві!

Перемога в основі над кваліфаєркою перетворила кошмарні тижні, які передували цьому матчу, на свято: вона тепер має повний обсяг пойнтів і призових за вихід у друге коло. Як ми вже писали, ця звитяга стала дебютною на РГ (17-а українка, кому вдалося відкрити їх лік) і лише другою – на GS. Завдання-мінімум вже виконане і цей факт може посприяти якіснішому ментальному підходу до матчу другого кола.

Четверту українську перемогу принесла землячка Стародубцевої – Ангеліна Калініна. Вона стала для неї третьою на РГ і 11-ю – на GS. Крім того, Ангеліна стала лише дев'ятою українкою, якій вдалося перемогти понад 10 разів на мейджорах. Враховуючи подарунок у вигляді сітки, вона має зазіхнути на щось дійсно цікаве.

І на останок ще одна статистична споглядайка. Ось як виглядає "подіум" найвдаліших розіграшів РГ за окремими перемогами українців:

🥇 8 – 2017

🥈 7 – 2018, 2023

🥉 6 – 1994, 1999, 2021, 2024

Оскільки ми вже маємо в активі чотири перемоги, то є відчуття, що РГ-2025 має потенціал не тільки на "бронзу", а на найвищу сходинку. Ще один привід повернутися до цієї розмови після другого кола?

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