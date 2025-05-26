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Стародубцева: Корявенько, так. Точнісінько, як у книзі Бреда Гілберта "Вигравати бридко"

Ігор Грачов — 26 травня 2025, 22:00
Arata Yamaoka
Стародубцева: Корявенько, так. Точнісінько, як у книзі Бреда Гілберта Вигравати бридко

Хитрий план українки спрацював: програвши фінал кваліфікації, вона разом із статусом "лакі-лузера" отримала оптимальну суперницю у першому колі – і здолала її!

Здобувши звитягу над німкенею Тамарою Корпач (2:6, 6:1, 6:4), Стародубцева оформила першу в кар’єрі перемогу в основній сітці Ролан Гаррос і другу загалом на турнірах "Великого шолома". Вона стала 15 українкою, якій вдалося виграти матч в основі паризького мейджора.

Одразу після матчу журналіст Чемпіона Ігор Грачов дізнавався подробиці важливої перемоги в кар’єрі однієї з найбільш талановитих і працьовитих українок у Турі.

Юліє, здавалося, що матч із Корпач ти почала досить скуто.

Це не здалося так і було. Можливо, не стільки скуто, скільки невпевнено. Після поразки у фіналі кваліфікації я постійно себе запитувала: чому я програла? І відповіді не знаходила. Уже з тренером розклали матч по поличках Бейлек була на ходу. Вона ж потім і Марту Костюк обіграла. Але всередині я все одно не приймала цю поразку. Як це я стою у топ-100 і програю дівчині з кінця другої сотні? Це питання буквально виїло всю впевненість. Так думати взагалі заборонено.

Важко було перемкнутися на основну сітку?

Дуже. Я буквально застрягла у думці: я ж не виграла кваліфікацію то як можу бути достойною основи? Дивне мислення, але як його позбутись? Повністю не вдалось. І через це я погано розпочала. Перемога прийшла не завдяки грі, а за рахунок характеру. Точно не скіллів. Є таке поняття вигравати бридко. От і в мене корявенько, але виграла.

Що сказала собі в туалетній паузі між першим і другим сетом?

Дуже просто. Сказала: "Та грець із усім. Забуваємо плани, викладаємося на 100%. Якщо не зробиш цього зараз потім пошкодуєш». А я себе знаю точно б шкодувала. Тож працюємо ногами, боремось за кожен м’яч, як за останній. Помилилася нічого, ідемо далі. Якщо й програвати, то тільки після такого перезавантаження.

Юлія Стародубцева
Юлія Стародубцева
Arata Yamaoka

Коли прийшла перша порція впевненості?

За 1:0. Коли стало 2:0 подумала: "Окей, добре". І так сет зрештою пішов на мою користь. Все ще не грала супер, але вже активніше. Менше думок більше роботи ногами.

У вирішальному сеті ти вела 4:2, але Корпач зрівняла 4:4.

— Вона просто почала бити все, звільнилася від страху програти. І влучила кілька важливих м’ячів. А я переконувала себе: вона вже не хоче виграти, їй просто щастить.

Ключовий момент 5:4, 0:30. Було відчуття, що матч вислизає з рук?

Швидше ні. Більше дратувало, що ніяк не можу закріпити перевагу. Тільки вийду вперед вона одразу повертається. І так тричі. А за 0:30 подумала: "Добре, як буде так буде. Велосипед не вигадаю, просто дограю кожен м’яч ногами".

Дивно, але вона в якийсь момент почала кидати високі м’ячі під твою праву — ніби з аматорського тенісу…

Так, це було дивно. Але в неї завжди щось несподіване. То різко б’є, то раптом перекидає сітку. Я знала, що зліва вона стабільна, тому намагалась тримати м’яч під її форхенд. Але і я була трохи затиснута м’яч не летів, як хотілось. Це робило гру ще складнішою. Вона змінює ритм, а я не можу нав’язати свій. Тож просто сказала собі: терпи. Навіть якщо щось зайде перечекаємо.

А загалом, як оціниш цю перемогу?

Відверто? Мій рівень сьогодні був ближче до любительського. Але я її вимучила. Нещодавно прочитала книжку Бреда Гілберта Winning Ugly він був тренером Коко Гофф. І пише, що сам не мав особливих талантів, але незрозуміло як вигравав багато матчів. От і в мене сьогодні щось подібне: виграла бридко, але виграла. Іноді так теж треба.

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Розкажи, яка схема відбору "лакі-лузерів", бо чи не кожного року – нові правила, а знайти їх оновлення нелегко.

Скажу, що знаю точно: у жеребкуванні брали участь чотири теннісисти. Навіть, якби не було вакантної опціїї "ЛЛ", то був би визначений порядок заходу претендентів. Тобто, з кожною відмовою вже буде готовий "лакі-лузер". Таунсенд була першою у черзі, я – другою.

Найбільше проходів в основу ГС через кваліфікацію серед українців (включаючи статус "лакі-лузера"):

  • Леся Цуренко 10
  • Ілля Марченко 8
  • Юлія Бейгельзімер 6
  • Сергій Стаховський 6
  • Юлія Вакуленко 5
  • Тетяна Перебийніс 5
  • Юлія Стародубцева 5

Як обирали ту четвірку, яка потрапила у жереб на "лакі-лузера"?

Здається, за рейтингом. Але різниці, чесно кажучи, не було. Ті ж самі чотири гравчині. Рейтинг і посів цього разу збіглись.

Поки чекали на можливі зняття  організатори покривали витрати на проживання чи довелося самостійно шукати житло до вівторка включно?

Ні, все було організовано. Тим чотирьом тенісисткам, які потрапили у лист очікування, турнір повністю оплачував все так само, як і під час кваліфікації.

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Далі шанс на "персонал бест" на ГС і Потапова.

Здається, ми якось грали, коли мені було 12. Вона не має чогось надприродного у стилі гри, але грає дуже стабільно й ефективно. Це зрозумілий теніс не такий хаотичний, як у Корпач.

— Якщо вибирати між сильним прогнозованим суперником і менш потужним, але з сюрпризами кого б обрала?

Думаю, всі оберуть варіант без несподіванок. Навіть сильний, але зрозумілий суперник краще, ніж той, хто дивує і збиває з ритму.

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