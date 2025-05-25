Перемоги Світоліної та Ястремської, дебют Соболєвої, провал Костюк: підсумки дня на Ролан Гаррос

У неділю, 25 травня, було зіграно перший турнірний день Ролан Гаррос 2025. Матчі першого кола провели одразу чотири українки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Анастасія Соболєва.

Першою з наших на корт символічно вийшла перша ракетка країни. Світоліна зустрічалася з представницею Туреччини Зейнеп Сонмез. Суперниця Еліни ніколи не хапала зірок з небес, і різниця в класі одразу далася взнаки.

Світоліна міцно тримала гру під контролем, дозволивши суперниці взяти у кожному сеті лише по одному гейму – 6:1, 6:1. Це одинадцята перемога поспіль Еліни в стартових матчах на Ролан Гаррос.

У другому колі змагань наша досвідчена спортсменка зустрінеться з угоркою Анною Бондар, яка на старті змагань здолала німкеню Лауру Зігмунд з рахунком 7:6(2), 6:3.

Другою з українок на паризькі корти вийшла дебютантка основної сітки турнірів Grand Slam Анастасія Соболєва. 21-річна дніпрянка подолала кваліфікаційний бар’єр, змусивши зачохлити ракетки британок Дарт та Джонс, які в рейтингу знаходяться вище за нашу тенісистку на 100 з лишком позицій.

Жереб не був прихильним до Анастасії. Дебютувати в Парижі їй довелося проти 11 ракетки світу росіянки Діани Шнайдер. І початок зустрічі точно відображав їхні позиції у світовому рейтингу. "Нейтралка" повела 5:0 у першому сеті й явно не очікувала на проблеми.

Однак Соболєва, вирішивши, що втрачати вже нема чого, раптом заграла значно краще. Рахунок несподівано спочатку зрівнявся, потім українка вийшла вперед – 6:5, і мала подавати на сет. За 0:30 після вкороченого від Анастасії Шнайдер вибігла до сітки та забила м’яч, однак неприємно послизнулася і впала, пошкодивши гомілкостоп.

Анастасія Соболєва Instagram Анастасії Соболєвої

Росіянці надали допомогу, і пауза допомогла їй відновитися. Сет перейшов на тай-брейк, де Шнайдер виявилася сильнішою.

У другій партії рівна гра точилася до рахунку 2:2, надалі клас усе ж взяв гору. В підсумку 6:7(3), 2:6 – поразка Соболєвої, за яку їй точно не має бути соромно.

У наступному колі змагань Шнайдер доведеться зустрітися з ще однією українкою. Даяна Ястремська, хоч не є прихильницею ґрунту, отримала на старті суперницю з другої сотні, якій дістався вайлд-кард в основу Ролан Гаррос.

Звичайно, в матчі проти австралійки Дестані Аяви, котра у цьому сезоні взагалі не виступала на ґрунті, наша тенісистка була фавориткою. Перший сет пішов на пристосування до корту та вітрових умов. Ястремська дотиснула суперницю лише в кінці партії – 7:5. А в другому сеті жодних проблем Даяна не мала, віддавши суперниці лише один гейм.

Завершувала змагальний день для українок Марта Костюк. Їй випало грати проти 19-річної чешки Сари Бейлек, яка у фіналі кваліфікаційних змагань обіграла нашу Юлію Стародубцеву.

Гра не очікувалася зовсім вже простою, але такий відвертий провал українки важко було спрогнозувати. Після стартових 2:0 на користь Костюк її гра почала розвалюватися на очах. До того, що у Марти періодично є проблеми з подачею, ми давно звикли. Однак зазвичай вона непогано тримає м’яч у корті.

Тут же в Костюк не виходило нічого. Бейлек швидко зрозуміла, як потрібно діяти, і влаштувала обмін ударами з задньої лінії. Вони найчастіше закінчувалися помилками українки. Діючи таким чином, чешка після рахунку 3:3 у першому сеті виграла 9 з наступних 10 геймів – 6:3, 6:1 у підсумку.

Костюк вшосте зіграла в основній сітці Ролан Гаррос і вчетверте поступилася у першому колі.

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Завершимо огляд хорошою новиною. Юлія Стародубцева після зняття з турніру румунки Сорани Кирсті отримала статус "лакі-лузера" і зіграє у понеділок, 26 травня, у першому колі проти переможниці кваліфікації, німкені Тамари Корпач.